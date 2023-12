Dove vedere Frosinone - Juventus in TV e Streaming

Oggi, 23 dicembre 2023, alle ore 12:30 avrà luogo lo scontro fra Frosinone e Juventus pressollo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il match è valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 e, se vi state chiedendo come vederlo, siete nel posto giusto: in questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni utili sulle formazioni delle due squadre e su come seguire la partita in TV e in streaming.

Dopo il pareggio ottenuto in casa del Genoa, la Juventus è determinata a recuperare la vittoria nel prossimo match contro il Frosinone. La squadra guidata da Massimiliano Allegri è chiamata a ridurre il distacco dall'Inter, che si è ampliato nell'ultimo turno di campionato, con i nerazzurri ora in vantaggio di +4 sui bianconeri. Per quanto riguarda il Frosinone di Di Francesco, la squadra è impegnata nella lotta per la salvezza, ma è consapevole che la partita contro la Juventus non è cruciale ai fini della classifica. Nonostante ciò, l'entusiasmo dei giovani talenti bianconeri in prestito, desiderosi di mettersi in mostra di fronte ai propri proprietari di contratto, potrebbe rappresentare uno stimolo per compiere un'impresa.

Dove vedere la partita?

La partita sarà trasmessa in TV oggi, 23 dicembre, alle 12:30 in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati non dovranno, dunque, fare altro che collegarsi alle app da un qualsiasi dispositivo compatibile per godersi il match. Vi ricordiamo che DAZN è accessibile da smartphone, tablet, smart TV e console di gioco; sono anche compatibili con dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Apple TV Box.

Probabili formazioni di Frosinone - Juventus

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Monterisi, Romagnoli, Oyono; Gelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Come vedere Frosinone - Juventus se siete all'estero

Se siete all'estero e per questo non riuscite ad accedere ai contenuti italiani, non disperate. La soluzione migliore è utilizzare una VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.