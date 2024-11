Foto di NoName_13 da Pixabay

Dove vedere Inter - Arsenal in TV e streaming

La partita tra Inter e Arsenal prevista per le 21:00 del 6 novembre sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Inter: i nerazzurri guidano il girone a pari punti con l'Arsenal (7) mostrandosi particolarmente solidi in difesa, con tre clean sheet consecutivi nelle prime tre partite - un record che potrebbero estendere a quattro, mai raggiunto nella loro storia in Champions. La squadra di Inzaghi si distingue per esperienza, presentando l'undici titolare con l'età media più alta del torneo (30 anni e 139 giorni) e il maggior numero di minuti concessi a giocatori over 30 (1.482). Un punto di forza è rappresentato dal portiere Yann Sommer, che vanta un impressionante 70% di clean sheet in Champions (7 su 10 partite), la miglior percentuale tra i portieri con più di 10 presenze. L'attacco è prolifico in termini di conclusioni, con 53 tiri effettuati finora, mentre Mehdi Taremi si è distinto per il numero di azioni offensive (211).

Situazione Arsenal: i Gunners tornano a San Siro con ricordi contrastanti - se nel 2003/04 vinsero 5-1, più recentemente hanno faticato in Italia, non segnando nelle ultime quattro trasferte. La squadra di Arteta ha mostrato grande solidità difensiva con tre clean sheet consecutivi, ma ha faticato in fase realizzativa con soli 5 tiri in porta (peggio solo l'Atalanta con 3) e tutti i gol segnati nel primo tempo. Gabriel Jesus potrebbe raggiungere il traguardo delle 50 presenze in Champions, anche se non segna da quattro partite con i Gunners. Kai Havertz si è distinto come principale creatore di gioco (6 occasioni create, alla pari con Martinelli), mentre Gabriel Martinelli guida la classifica delle occasioni create dopo una progressione palla al piede (5).

Probabili formazioni Inter - Arsenal

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Partey, Rice, Havertz; Saka, Jesus, Martinelli. All. Arteta.

Come vedere Inter - Arsenal dall'estero

Per gli appassionati che saranno all'estero e desiderano seguire la sfida tra Inter e Arsenal, per fortuna non mancano le soluzioni efficaci per aggirare queste limitazioni. Attraverso l'utilizzo di una delle migliori VPN (Virtual Private Network) affidabile e di alta qualità è possibile accedere con semplicità ai contenuti italiani, tra cui le trasmissioni sportive, indipendentemente da dove ci si trova.