La partita di Serie A tra Inter e Empoli, che si terrà il 19 gennaio alle 20:45, sarà uno degli eventi calcistici più attesi di questa giornata. Per tutti i tifosi che non riusciranno a essere allo stadio, l'incontro sarà visibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma di streaming sportivo che trasmette tutte le partite del campionato italiano. Se vi trovate all'estero, non preoccupatevi. Grazie ai servizi di streaming, sarà possibile seguire il match anche fuori dai confini italiani, a condizione di avere una connessione internet stabile e un abbonamento attivo su DAZN.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Inter - Empoli in TV e streaming

La partita Inter - Empoli è prevista per le 20:45 del 19 gennaio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Come ci arrivano le due squadre

L'Inter arriva a questa sfida in ottima forma, con un bilancio di 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 partite di campionato. La squadra di Simone Inzaghi sta giocando un calcio di altissimo livello e si trova attualmente al 2° posto in classifica, a soli pochi punti dalla capolista. Con una difesa solida e un attacco prolifico, l'Inter si prepara ad affrontare l'Empoli con l'intento di mantenere la pressione sulle prime posizioni della Serie A. Il morale è alto e le aspettative per il match contro una formazione in difficoltà sono molto positive.

D'altro canto, l'Empoli sta vivendo un momento difficile. La squadra di Paolo Zanetti arriva alla partita con 4 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5 partite di campionato. Con queste difficoltà, l'Empoli occupa attualmente la 14ª posizione in classifica, distante dalla zona retrocessione, ma con la necessità di risollevarsi per evitare di scivolare ulteriormente. L'Empoli dovrà affrontare l'Inter con la speranza di riuscire a strappare almeno un pareggio, sfruttando le occasioni che potrebbero presentarsi, ma la sfida si preannuncia complicata.

Probabili formazioni Inter - Empoli

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D'Aversa.

Come vedere Inter - Empoli dall'estero

Per chi si trova fuori dall'Italia, seguire la partita in streaming è semplice grazie a DAZN, che offre un servizio globale. Tuttavia, in alcuni paesi potrebbe esserci un blocco geografico, impedendo la visione del match. In questi casi, un'ottima soluzione è l'utilizzo di una VPN, che consente di simulare una connessione da un altro paese, come l'Italia, e di accedere al servizio di streaming senza restrizioni. Assicuratevi di utilizzare una VPN affidabile e sicura per garantire un'esperienza di visione fluida e senza lag.