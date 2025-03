L'Inter si prepara ad affrontare il Feyenoord nella gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League, in programma l'11 marzo alle ore 21:00. La sfida si giocherà allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Per chi volesse seguire il match in streaming, sarà possibile farlo tramite le piattaforme Sky Go e NOW.

Foto di StockSnap da Pixabay

Dove vedere Inter - Feyenoord in TV e streaming

Come arrivano le due squadre

Il bilancio dei precedenti tra Inter e Feyenoord in Europa è in perfetto equilibrio, con una vittoria per parte e un pareggio. Curiosamente, entrambe le vittorie sono state ottenute dalla squadra in trasferta: gli olandesi espugnarono San Siro nell’aprile 2002 con un 1-0, mentre i nerazzurri hanno trionfato una settimana fa a Rotterdam con un convincente 2-0.

Guardando alle statistiche recenti, il Feyenoord fatica a imporsi in trasferta contro le squadre italiane: non vince da otto partite (3 pareggi, 5 sconfitte) e, nelle 12 gare esterne giocate contro club di Serie A nelle competizioni europee, non è mai riuscito a vincere con più di un gol di scarto (2 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte). Questo dato complica il compito della formazione olandese, che deve ribaltare lo svantaggio di due reti maturato all’andata.

L’Inter, invece, può contare su un rendimento interno straordinario in Champions League. I nerazzurri hanno vinto quattro delle ultime cinque gare casalinghe contro squadre olandesi nella competizione (1 pareggio), mantenendo la porta inviolata in tutte le vittorie. Inoltre, la squadra di Simone Inzaghi arriva da cinque successi consecutivi a San Siro in Champions senza subire gol e potrebbe eguagliare un record detenuto dall’Atlético Madrid e dalla Juventus se dovesse raggiungere quota sette match interni di fila senza reti subite.

Probabili formazioni Inter - Feyenoord

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Thuram.

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Moder, Smal; Hadj Moussa, Paixao, Ivanusec; Carranza.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall'Italia e vuole seguire la partita, l’opzione migliore è utilizzare una VPN. Servizi come NordVPN, ExpressVPN o Surfshark permettono di connettersi a un server italiano e accedere alle piattaforme di streaming ufficiali, come Sky Go e NOW, senza restrizioni geografiche. Basta scegliere un server situato in Italia, accedere al proprio account Sky o NOW e godersi la partita senza problemi di blocchi regionali.