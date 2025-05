Dyson fa il bis! Doppio ribasso per un solo giorno

Oggi è il momento perfetto per approfittare di un’opportunità esclusiva offerta da Dyson. Solo per la giornata di oggi 26 maggio, il celebre marchio britannico lancia una promozione straordinaria: un doppio ribasso valido solo per 24 ore. Inserendo il codice coupon "WEEKEND" al momento del checkout, potrete beneficiare di uno sconto extra del 10% su acquisti di almeno 800€ oppure di un 5% su una spesa minima di 500€. È un’occasione pensata per chi cerca l’eccellenza nella pulizia, nella cura della persona o nella qualità dell’aria domestica, e vuole farlo con un occhio di riguardo al portafoglio.

Vedi offerte su Dyson

Offerte Dyson, perché approfittarne?

Per ottenere il massimo vantaggio dalla promozione, vi consigliamo di mirare alla soglia più alta, quella degli 800€, che consente di applicare lo sconto extra del 10%. Tuttavia, è importante sapere che, con gli sconti già attivi sul sito Dyson, il prodotto attualmente più costoso, ovvero il performante aspirapolvere Gen5Detect, è proposto a 749€. Questo significa che per accedere allo sconto massimo sarà necessario acquistare almeno due prodotti. Un investimento più consistente, certo, ma ampiamente ripagato dalla qualità degli elettrodomestici Dyson e dallo sconto aggiuntivo.

Le opzioni per completare il carrello e raggiungere la soglia richiesta sono molte e adatte a diverse esigenze. Potreste ad esempio aggiungere un asciugacapelli Dyson Supersonic, apprezzato per la sua tecnologia di protezione termica e la velocità di asciugatura, oppure un purificatore d’aria per migliorare la qualità dell’ambiente domestico, soprattutto in vista dell’estate. Anche accessori per la pulizia o i prodotti per lo styling possono contribuire a superare la soglia degli 800€, permettendovi così di beneficiare del massimo sconto disponibile.

Ricordate, però, che questa doppia promozione è valida solo fino alla mezzanotte di oggi. Dyson raramente propone offerte combinate di questo tipo, rendendo questa iniziativa interessante per chi era già intenzionato ad acquistare uno o più prodotti della gamma. Se stavate pensando da tempo a un upgrade per la vostra casa o il vostro benessere quotidiano, vi invitiamo a cogliere al volo questa occasione: qualità, innovazione e risparmio vi aspettano solo per oggi.

Vedi offerte su Dyson