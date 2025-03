8 marzo alle 20:45, il campionato di Serie A offre una sfida interessante tra Inter e Monza, due squadre con fortune contrastanti in questa stagione. Se non potete seguire la partita dal vivo, non preoccupatevi: l’incontro sarà disponibile in streaming su diverse piattaforme. Potrete guardarlo su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer e Sky Sports 251. Se vi trovate all’estero e non riuscite ad accedere ai soliti canali, niente paura: basta una buona VPN per aggirare le restrizioni geografiche e godervi l’incontro ovunque vi troviate.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Inter - Monza in TV e streaming

La partita Inter - Monza è prevista per le 20:45 dell'8 marzo e sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer e Sky Sports 251.

Come arrivano le due squadre

L'Inter, capolista della Serie A, sta attraversando un periodo altalenante con due sconfitte, due vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Nonostante qualche difficoltà recente, la squadra di Simone Inzaghi resta saldamente al comando della classifica, dimostrando una solidità che la rende una delle contendenti principali al titolo. L'Inter cercherà di ritrovare la vittoria per consolidare la sua posizione, sfruttando il vantaggio casalingo.

Il Monza, invece, sta vivendo un periodo difficile. Con un solo pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, la squadra di Raffaele Palladino occupa la 20ª posizione in classifica, lottando per evitare la zona retrocessione. Nonostante le difficoltà, i brianzoli sono determinati a ribaltare il trend negativo e sperano di sorprendere l'Inter in questo difficile incontro.

Probabili formazioni Inter - Monza

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

Monza (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Palacios; Pereira, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota; Ganvoula. Allenatore: Nesta.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e desiderate seguire questa partita in diretta, l’utilizzo di una VPN è la soluzione ideale. Con una VPN, potete mascherare la vostra posizione geografica e collegarvi a server situati in Italia, permettendovi di guardare la partita su DAZN o Sky Sport come se foste nel nostro paese. Scegliete una delle VPN in calce per avere la certezza di una visione fluida e senza interruzioni.