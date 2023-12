Dove vedere Inter - Real Sociedad in TV e streaming

Oggi, 12 dicembre, alle ore 21:00 si sfideranno nello stadio San Siro di Milano Inter e Real Sociedad, le quali sperano di poter entrare negli ottavi di Champions League. Se non volete perdervi nemmeno una partita siete nel posto giusto, dato che di seguito vi elencheremo i metodi principali per vedere il match in TV e streaming, oltre a presentarvi le probabili formazioni delle due squadre.

L’Inter è imbattuta in casa da sei partite, mantenendo una straordinaria forma anche nell’ultimo incontro di campionato, dove ha vinto per quattro a zero contro l’Udinese, con Lautaro Martinez e Marcus Thuram appaiono irresistibili per qualsiasi difesa. Ora, dunque, gli spagnoli dovranno tentare l'impresa di sfondare il solido fortino nerazzurro.

La Real Sociedad, in Liga, ha recentemente sconfitto il Villareal per tre a zero, posizionandosi al quinto posto e riducendo il divario dal Barcellona a soli -5 punti, entrando così in zona Champions. La stagione eccezionale di Kubo, autore di un gol nell'ultima partita, continua. La squadra basca è pronta a difendere la sua posizione di vertice nel girone, cercando di contrastare la formazione di Inzaghi e sfruttare possibili disattenzioni nerazzurre.

Dove vedere la partita?

Come tutte le partite della Champions League, anche Inter - Real Sociedad sarà visibile in diretta su Canale 5 e su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253). In streaming, invece, potrete seguirla sull'app Mediaset Infinity e Now.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Darmian, Chalanoglu, Frattesi, Barella, Di Marco, Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi

Real Sociedad (4-3-3): Remiro, Traorè, Zubeldia, Le Normand, Tierney, Mendez, Zubimendi, Merino, Kubo, Sadiq, Barrenetxea. All. Alguacil

Come vedere Inter - Real Sociedad se siete all’estero

Se vi trovate all'estero, sia che risiediate o siate in viaggio, e non riuscite ad accedere ai contenuti del vostro account italiano di Sky, c'è una soluzione: l'utilizzo di una VPN. Questi servizi vi consentiranno di aggirare questo ostacolo, consentendovi di sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste fisicamente in Italia. Oltre a superare queste restrizioni, l'adozione di una VPN offre ulteriori vantaggi, garantendo una navigazione più privata e sicura, con la vostra identità online al sicuro. Ecco qui di seguito tre delle migliori opzioni disponibili per usufruire di questi benefici:

