La partita tra Inter e Torino, valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2024-2025, si disputerà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano sabato 5 ottobre 2024, con calcio d'inizio alle ore 20:45. Analizzando le statistiche recenti tra queste due squadre in Serie A, emerge un quadro interessante che evidenzia il dominio dell'Inter nei confronti del Torino. I nerazzurri hanno infatti vinto tutte le ultime cinque partite casalinghe contro i granata, mostrando un netto miglioramento rispetto al periodo precedente in cui avevano ottenuto solo due successi in otto incontri (con 4 pareggi e 2 sconfitte).

Dove vedere Inter - Torino in TV e streaming

La partita Inter - Torino prevista per le 20:45 del 5 ottobre sia su SKY che su DAZN, con streaming su NOW, con inizio alle 20:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Inter: L'Inter sta attraversando un periodo di alti e bassi in questa stagione. Nelle prime sei partite di campionato, i nerazzurri hanno ottenuto solo tre vittorie (2 pareggi, 1 sconfitta). Se non riusciranno a vincere contro il Torino, eguaglieranno il record negativo della stagione 2020/21, quando ottennero solo 3 vittorie nelle prime 7 giornate. Paradossalmente, quella stagione si concluse con la vittoria dello Scudetto.

Situazione Torino: Il Torino sta vivendo un buon inizio di stagione, avendo vinto tre delle prime sei partite di campionato (2 pareggi, 1 sconfitta). Se dovessero vincere contro l'Inter, i granata raggiungerebbero quattro vittorie nelle prime sette giornate, un risultato che non ottengono dalla stagione 2015/16.

Probabili formazioni Inter - Torino

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Maripan; Pedersen, Tameze, Ricci, Ilic, Lazaro; Zapata, Sanabria. All. Vanoli.

Come vedere Inter - Torino dall'estero

Per i sostenitori dell'Inter e del Torino che si trovano fuori dall'Italia ma non vogliono perdersi questo importante match di Serie A, c'è una soluzione pratica per assistere alla partita in diretta. L'impiego di una delle migliori VPN (Virtual Private Network) di elevata qualità può rappresentare la chiave per aggirare le limitazioni geografiche e godersi la trasmissione come se si fosse sul suolo italiano.