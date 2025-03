La Serie A torna protagonista con un match atteso e ricco di emozioni: Inter contro Udinese, che si disputerà il 30 marzo alle 18:00. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma di streaming che offre tutte le emozioni del calcio italiano. Se vi trovate in Italia, potete seguirla comodamente dal vostro dispositivo, ma cosa fare se vi trovate all'estero? Non preoccupatevi, grazie ai servizi di VPN, potrete comunque godervi l’incontro, aggirando le restrizioni geografiche e accedendo a DAZN come se foste in Italia.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Inter - Udinese in TV e streaming

La partita Inter - Udinese è prevista per le 18:00 del 30 marzo e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

L'Inter arriva a questa sfida con una forma solida, grazie a 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite di campionato. Con 10 punti conquistati su 15, la squadra di Simone Inzaghi continua a dimostrare la propria forza e stabilità, mantenendo il primo posto in classifica. La recente vittoria contro il Verona ha consolidato il primato e l'Inter cercherà di sfruttare questa buona forma per allungare sulle rivali dirette, mantenendo il passo da capolista in un campionato che si fa sempre più interessante.

Anche l'Udinese non è da meno nelle ultime prestazioni, con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite. La squadra di Andrea Sottil sta vivendo un buon momento di forma, ma la sfida con l'Inter rappresenta un banco di prova difficile. Attualmente al 10° posto in classifica, l'Udinese ha dimostrato di poter competere con le squadre di alta classifica, ma dovrà cercare di fare il salto di qualità per inserirsi nelle zone nobili della Serie A. La sfida a San Siro è una grande opportunità per migliorare la propria posizione e affrontare un avversario di livello.

Probabili formazioni Inter - Udinese

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic/Correa, Thuram

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara/Zemura; Thauvin, Lucca

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e desiderate seguire la partita tra Inter e Udinese, non preoccupatevi: con una delle migliori VPN potrete aggirare le restrizioni geografiche e accedere al servizio di streaming italiano. Utilizzando una VPN, potrete connettervi a un server in Italia e guardare la partita come se foste fisicamente nel paese, accedendo a Dazn o Sky Sport senza problemi. Alcuni dei provider più consigliati includono NordVPN, ExpressVPN e CyberGhost, che garantiscono alta velocità e sicurezza durante la navigazione.