La sfida tra Italia e Australia, in programma per le semifinali della Coppa Davis 2024, si terrà sabato 23 novembre alle 13:00 presso la Martin Carpena Arena di Malaga. Questo incontro si preannuncia particolarmente impegnativo, considerando la storia dei confronti tra le due nazionali.

L'Australia rappresenta un avversario storicamente ostico per l'Italia in Coppa Davis, con un bilancio che vede gli oceanici in vantaggio con 8 vittorie contro le 5 degli azzurri nei 13 precedenti confronti diretti. Gli azzurri potranno contare su una formazione di alto livello, guidata da Jannik Sinner e completata da Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sotto la guida del capitano Filippo Volandri.

Dove vedere Italia - Australia in TV e streaming

L'incontro Italia - Australia previsto per le 13:00 del 23 novembre sarà trasmesso in diretta Sky, sui canali Rai e su RAI Play.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Italia: gli azzurri arrivano alla semifinale in un momento particolarmente positivo, trascinati da Jannik Sinner, attualmente numero uno al mondo e reduce da prestazioni eccezionali. La squadra italiana può contare su una formazione completa e di alto livello, con Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori a completare il roster a disposizione del capitano Volandri. Il recente successo nella finale della Coppa Davis 2023 proprio contro l'Australia, con le brillanti prestazioni di Arnaldi e Sinner, rappresenta un importante precedente positivo per il morale della squadra.

Situazione Australia: gli oceanici si presentano alla semifinale con una formazione guidata dal talentuoso Alex de Minaur, supportato da Thanasi Kokkinakis e Alexei Popyrin. Nel doppio, la coppia Thompson-Ebden rappresenta un punto di forza significativo per la squadra australiana. Nonostante il bilancio storico favorevole (8 vittorie a 5 nei precedenti), l'Australia dovrà fare i conti con la sconfitta subita nella finale dello scorso anno contro gli azzurri, in un confronto che si rinnova dal lontano 1928, quando in campo per l'Italia c'erano De Morpurgo, De Stefani e Gaslini.

Come vedere Italia - Australia dall'estero

Per i tifosi della Coppa Davis che si trovano all'estero, ma non vogliono comunque rinunciare a seguire l'incontro dei quarti di finale, esiste per fortuna una soluzione per accedere alla diretta dell'incontro. Attraverso una delle migliori VPN (Virtual Private Network) di alta qualità è possibile di superare ogni tipo di restrizione geografica e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.