La sfida tra Juventus e Parma, in programma per la decima giornata della Serie A 2024/2025, si terrà mercoledì 30 ottobre alle 20:45 presso l'Allianz Stadium di Torino. Questo incontro si preannuncia particolarmente interessante, considerando i recenti sviluppi nella storia dei confronti tra le due squadre.

La Juventus ha mostrato un dominio quasi assoluto negli scontri recenti contro il Parma, rimanendo imbattuta in 13 delle ultime 14 sfide in Serie A (10 vittorie, 3 pareggi), con l'unica sconfitta risalente all'11 aprile 2015 quando i ducali si imposero per 1-0 al Tardini con gol di José Mauri. I bianconeri hanno inoltre stabilito un record personale vincendo tutte le ultime quattro partite consecutive contro gli emiliani. Un dato significativo riguarda i gol della Juventus nelle partite casalinghe contro il Parma: in 26 incontri interni i bianconeri hanno sempre trovato la via del gol, segnando complessivamente 65 reti, con una media di 2.5 gol a partita.

Foto di NoName_13 da Pixabay

Dove vedere Juventus - Parma in TV e streaming

La partita Juventus - Parma prevista per le 21:00 del 30 ottobre sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky dalle 20:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Juventus: la Juventus si appresta ad affrontare il Parma in un momento particolare della stagione. I bianconeri hanno registrato un record di pareggi nel 2024, con 15 su 29 partite di campionato (10 vittorie, 4 sconfitte), il dato più alto nei top 5 campionati europei. Nonostante ciò, la squadra mostra ottimi numeri nelle partite del mercoledì, avendo vinto otto delle ultime nove gare di Serie A disputate in questo giorno. Nell'ultimo match contro l'Inter hanno subito quattro reti, tante quante nelle precedenti 10 partite, anche se va notato che dei cinque gol subiti in campionato, solo uno è arrivato su azione.

Situazione Parma: il Parma arriva a questa sfida con una pesante statistica negativa in trasferta, non avendo vinto nelle ultime 18 gare esterne di Serie A (8 pareggi, 10 sconfitte). Solo una volta nella loro storia i ducali hanno registrato una striscia più lunga senza vittorie in trasferta (23 gare tra maggio 2007 e settembre 2009). La squadra mostra comunque una buona distribuzione offensiva, con le ultime sei reti segnate in Serie A realizzate da sei giocatori diversi.

Probabili formazioni Juventus - Parma

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Fagioli; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Bernabé, Hernani; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

Come vedere Juventus - Parma dall'estero

Per i tifosi della Juventus e del Parma che il 30 ottobre si troveranno all'estero e desiderano seguire la partita di Serie A, esiste una soluzione comoda per accedere alla diretta dell'incontro. Attraverso una delle migliori VPN (Virtual Private Network) di alta qualità è possibile di superare le restrizioni geografiche e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.