Dove vedere Juventus - Stoccarda in TV e streaming

Dove vedere Juventus - Stoccarda Brugge in TV e streaming

La partita Juventus e Stoccarda prevista per le 21:00 del 22 ottobre sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Sarà inoltre possibile seguire l'incontro in diretta streaming su Sky GO e su NOW.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Juventus: i bianconeri si trovano in una posizione invidiabile dopo le vittorie nelle prime due partite contro PSV e Lipsia. Con sei punti in classifica, la Juventus di Thiago Motta è determinata a continuare la sua striscia positiva contro lo Stoccarda. Il bilancio storico contro le squadre tedesche è incoraggiante, con la Juventus che ha vinto le ultime cinque partite europee contro avversari della Bundesliga. La solidità difensiva bianconera, che ha subito solo due gol nelle prime due uscite, sarà un fattore chiave per mantenere questa tendenza positiva.

Situazione Stoccarda: la squadra tedesca arriva a Torino con un approccio cauto ma determinato, avendo ottenuto risultati contrastanti nelle prime due giornate. Lo Stoccarda ha dimostrato di poter competere ad alti livelli in Champions League, nonostante un record storico non particolarmente brillante nella competizione. La loro forza risiede nel possesso palla, con una media del 65% nelle prime due partite, seconda solo a Bayern Monaco e Manchester City. Questo stile di gioco potrebbe rappresentare una sfida significativa per la Juventus.

Probabili formazioni Juventus - Stoccarda

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta

Stoccarda (3-5-2): Nubel; Chase, Rouault, Chabot; Leweling, Millot, Karazor, Stiller, Mittelstadt; Toure, Undav. All. Hoene

Come vedere Juventus - Stoccarda dall'estero

Per gli appassionati che si trovano all'estero e desiderano seguire la sfida tra Juventus e Stoccarda, per fortuna abbondano le soluzioni efficaci per aggirare le limitazioni. Attraverso l'utilizzo di una delle migliori VPN (Virtual Private Network) affidabile e di alta qualità è possibile accedere con semplicità ai contenuti italiani, incluse le trasmissioni sportive, indipendentemente da dove ci si trova.