Il 15 febbraio alle 18:00, la Serie A ci regalerà un match entusiasmante tra la Lazio e il Napoli, una partita che promette spettacolo e intensità. L'incontro si disputerà allo stadio Olimpico di Roma e, come per quasi tutte le partite di Serie A, sarà visibile esclusivamente su DAZN. Se siete all’estero e non volete perdere nemmeno un minuto di azione, non preoccupatevi: potete seguire il match in streaming attraverso DAZN manche se vi trovate fuori Italia, grazie all'uso di una delle migliori VPN. Di seguito vi spiegheremo nel dettaglio come accedere alla partita da qualsiasi parte del mondo.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Lazio - Napoli in TV e streaming

La partita Lazio - Napoli è prevista per le 18:00 del 15 febbraio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come ci arrivano le due squadre

La Lazio si avvicina a questa sfida con un buon stato di forma, anche se non senza qualche difficoltà nelle ultime uscite. Negli ultimi cinque match, i biancocelesti hanno ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nonostante l'1-1 contro il Lecce e la sconfitta contro la Fiorentina, la squadra di Maurizio Sarri ha mostrato carattere, soprattutto nelle vittorie contro squadre come la Sampdoria e la Salernitana, che hanno permesso alla Lazio di mantenere la quarta posizione in classifica. La formazione capitolina è determinata a restare nella zona alta della classifica e a non perdere terreno nei confronti delle dirette concorrenti per un posto in Champions League.

Il Napoli, al contrario, arriva a questo incontro con il morale alle stelle, essendo attualmente in testa alla classifica della Serie A. Nelle ultime cinque partite, gli uomini di Luciano Spalletti sono stati protagonisti di tre vittorie e due pareggi, confermando il loro status di favorita per la conquista del titolo. La squadra partenopea ha saputo gestire al meglio le sfide contro squadre di alta classifica, ottenendo risultati solidi, come il pareggio contro la Juventus e la vittoria contro il Torino. Il Napoli è in grande forma e cercherà di continuare il suo percorso vincente anche contro una squadra ostica come la Lazio.

Probabili formazioni Lazio - Napoli

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Napoli (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano; Raspadori, Lukaku. All. Conte

Come vedere Lazio - Napoli dall'estero

Se vi trovate all'estero e non volete perdere questo attesissimo incontro, la soluzione è semplice: utilizzare una VPN per accedere ai contenuti di DAZN. Con una VPN, potete connettervi a un server italiano e guardare la partita in diretta come se foste in Italia. È importante scegliere una VPN di qualità per garantire una connessione stabile e sicura. Alcune delle migliori VPN sul mercato includono NordVPN e ExpressVPN (altre le trovate in calce), che offrono server rapidi e protezione della privacy. Non dimenticate di controllare la compatibilità con il vostro dispositivo, che sia un computer, uno smartphone o una smart TV, per non perdere nemmeno un secondo di Lazio-Napoli.