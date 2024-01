Stasera, alle 20:45, si terrà presso lo stadio di San Siro l'incontro tra Milan e Bologna, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Il Bologna di Thiago Motta occupa attualmente la settima posizione in classifica, avendo raggiunto 32 punti grazie a 8 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte nelle 21 partite disputate. Dall'altro lato, il Milan di Stefano Pioli si trova al terzo posto con 45 punti, ottenuti da 14 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte in altrettante partite giocate fino a questo momento.

Dove vedere Milan - Bologna in TV e streaming

L'incontro tra Milan e Bologna è fissato per le 20.45 presso lo stadio San Siro e potrà essere seguito su Sky e DAZN. In alternativa, la diretta streaming sarà accessibile tramite SkyGO e Now.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Milan: Pioli può essere ottimista. Il Milan mantiene un'imbattibilità in campionato dal 9 dicembre (quando ha sconfitto l'Atalanta 3-2 in trasferta), con una serie di 5 vittorie e un pareggio. Nei recenti 4 turni di gioco, la squadra non ha subito sconfitte, avendo superato Udinese, Empoli, Sassuolo e Roma. È da notare che c'è stata una sconfitta nei quarti di Coppa contro l'Atalanta.

Situazione Bologna: il Bologna sta attraversando un periodo difficile, con la squadra di Motta che non riesce a ottenere una vittoria da tre partite. Nel turno precedente, la squadra non è scesa in campo a causa della partecipazione della Fiorentina alla Supercoppa. L'ultima vittoria risale al 23 dicembre contro l'Atalanta, seguita da due sconfitte e un pareggio.

Probabili formazioni Milan - Bologna

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Beukema, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta

Come vedere Milan - Bologna dall'estero

Se siete all'estero e per questo non riuscite ad accedere ai contenuti italiani, non disperate. La soluzione migliore è utilizzare una delle migliori VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.