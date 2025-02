Dove vedere Milan - Feyenoord in TV e streaming

La sfida di ritorno tra Milan e Feyenoord, valida per la Champions League, si prospetta ricca di emozioni e tensione. L'incontro, che avrà luogo il 18 febbraio alle 18:45, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 253, oltre che sulla piattaforma streaming Now. Se vi trovate all'estero, non temete: grazie alla possibilità di utilizzare un servizio di streaming, potrete seguire l'intera partita senza perdere neanche un minuto di azione, basta solo attivare una delle migliori VPN per aggirare eventuali restrizioni geografiche e restare sempre connessi all'emozionante mondo della Champions League.

Foto di StockSnap da Pixabay

Dove vedere Milan - Feyenoord n TV e streaming

La partita Milan - Feyenoord è prevista per le 18:45 del 18 febbraio e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e Now.

Come arrivano le due squadre

Il Milan si presenta all'appuntamento con una missione ardua, dopo il 1-0 subito in trasferta contro il Feyenoord nell'andata dei gironi. Per i rossoneri, ribaltare il risultato davanti al proprio pubblico sarà un'impresa complicata, soprattutto considerando la forma altalenante che la squadra ha mostrato finora in Europa. Le sconfitte contro il Feyenoord a Rotterdam e il precedente ko a Zagabria pesano sull'umore dei giocatori e sulle aspettative per la gara di ritorno. Tuttavia, il morale è stato rinvigorito dalla sofferta vittoria in campionato contro il Verona, ottenuta sabato, che ha riportato un po’ di serenità e fiducia nell’ambiente rossonero. Ora, il Milan è pronto a tutto per cercare di proseguire il proprio cammino in Champions League, consapevole che una vittoria in casa potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro europeo.

Il Feyenoord, dal canto suo, parte con il favore del pronostico grazie al gol di Paixão che ha permesso loro di ottenere il prezioso 1-0 in casa nella partita d'andata. I biancorossi arriveranno a San Siro con la consapevolezza di poter gestire il risultato, ma anche con il dovere di non abbassare la guardia di fronte ad un Milan determinato a ribaltare la situazione. La formazione olandese ha dimostrato solidità difensiva, ma dovrà anche fare attenzione agli attacchi dei rossoneri, che potrebbero essere letali, specie se Leão e compagni trovano subito il gol che riapre il discorso qualificazione. L'equilibrio della partita si deciderà su chi saprà sfruttare al meglio le proprie occasioni.

Probabili formazioni Milan - Feyenoord

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Timber, Moder, Milambo; Paixão; Ueda, Moussa. All. Bosschaart.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e desiderate seguire la partita tra Milan e Feyenoord, non preoccupatevi. Grazie a una delle migliori VPN, come quelle suggerite in calce, potrete accedere senza problemi ai canali di streaming che trasmettono l'incontro. Una VPN consente di mascherare la posizione geografica, facendovi apparire come se vi trovaste in Italia, così da poter guardare la partita su Sky Sport Uno, Now o altri servizi di streaming che offrono la diretta dell'incontro. Assicuratevi di scegliere un provider VPN affidabile, che garantisca alte velocità di connessione per un’esperienza di visione fluida.