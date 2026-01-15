Milan vs Lecce è uno degli incontri in programma per la 21ª giornata di Serie A e si disputerà il 18 gennaio alle ore 20:45. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti del campionato italiano. Una soluzione ideale non solo per chi preferisce seguire la partita in streaming per comodità, ma anche per chi si trova all’estero e non vuole rinunciare allo spettacolo della Serie A: grazie a DAZN, infatti, sarà possibile vedere la sfida in diretta su diversi dispositivi, ovunque ci si trovi.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Milan e Lecce in TV e streaming

La partita Milan vs Lecce è prevista per le 20:45 del 18 gennaio e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Milan arriva a questo appuntamento forte di una tradizione favorevole contro il Lecce. I rossoneri sono rimasti imbattuti in 24 delle ultime 25 sfide di Serie A contro i salentini (13 vittorie e 11 pareggi), con una media realizzativa di 2,3 gol a partita grazie alle 57 reti segnate nel periodo. L’unico successo del Lecce in questo arco temporale risale al 1° aprile 2006, quando si impose per 1-0 al Via del Mare.

Anche il fattore San Siro sorride nettamente al Milan. I rossoneri hanno infatti vinto 10 delle ultime 11 gare casalinghe contro il Lecce in Serie A (un solo pareggio), segnando 32 gol e subendone appena sei. Più in generale, i pugliesi hanno ottenuto una sola vittoria in trasferta contro il Milan in 18 precedenti nel massimo campionato: il 2-1 del 19 ottobre 1997, con Cesare Prandelli in panchina.

Dal punto di vista del momento di forma, il Milan sembra aver ritrovato continuità. Dopo aver conquistato una sola vittoria nelle precedenti 10 partite di campionato (sei pareggi e tre sconfitte), i rossoneri sono riusciti a ottenere almeno due successi consecutivi in Serie A, cosa che non accadeva dal periodo tra marzo e aprile della scorsa stagione, quando arrivarono addirittura cinque vittorie di fila. Un segnale incoraggiante in vista di una sfida che, almeno sulla carta, vede il Milan partire con i favori del pronostico.

Probabili formazioni Milan e Lecce

Milan (3-5-2) : Maignan, Gabbia, Pavlovic, De Winter, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Pulisic, Ricci, Fülkrug, Estupiñán, Jashari. Allenatore: Massimiliano Allegri

: Maignan, Gabbia, Pavlovic, De Winter, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Pulisic, Ricci, Fülkrug, Estupiñán, Jashari. Allenatore: Massimiliano Allegri Lecce (4-2-3-1): Falcone, Gallo, Gabriel, Siebert, Veiga, Coulibaly, Maleh, Sottil, Gandelman, Pierotti, Stulic. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.