Bologna vs Milan è uno dei match più attesi della giornata di Serie A e si giocherà il 3 febbraio alle ore 20:30. Una sfida che promette spettacolo e che sarà possibile seguire in diretta streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti del campionato. La partita potrà essere vista comodamente su smart TV, PC, smartphone e tablet, una soluzione ideale sia per chi è in casa sia per chi si trova all’estero e non vuole perdersi neanche un minuto del big match: con un account attivo e una buona connessione, il calcio italiano resta sempre a portata di clic.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Bologna vs Milan in TV e streaming

La partita Bologna vs Milan è prevista per le 20:30 del 3 febbraio e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Arrivando al confronto, il Milan può contare su una tradizione favorevole contro il Bologna. I rossoneri sono infatti rimasti imbattuti in 19 delle ultime 20 sfide di campionato contro gli emiliani (15 vittorie e 4 pareggi), confermando una superiorità storica che negli anni si è spesso riflessa anche sul campo. L’unica eccezione recente è rappresentata dal successo rossoblù del 27 febbraio 2025, quando il Bologna si impose 2-1 al Dall’Ara interrompendo una lunga serie negativa.

Nel match d’andata dello scorso 14 settembre, è stato ancora il Milan ad avere la meglio, grazie all’1-0 firmato da Luka Modrić, autore della sua prima – e finora unica – rete in Serie A. Un successo che apre ai rossoneri la possibilità di vincere entrambe le sfide stagionali contro il Bologna per la prima volta dal campionato 2020/21, dato che sottolinea la solidità del percorso milanista negli scontri diretti.

Il Bologna, però, si affaccia a questa gara con motivazioni forti, soprattutto tra le mura amiche. Dopo il 2-1 ottenuto nell’ultimo confronto casalingo contro il Milan, i rossoblù potrebbero centrare due vittorie interne consecutive contro i rossoneri in Serie A solo per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Un evento che non accade dal periodo compreso tra ottobre 2000 e marzo 2002, quando sulla panchina emiliana sedeva Francesco Guidolin. Numeri e precedenti che rendono la sfida del Dall’Ara tutt’altro che scontata.

Probabili formazioni Bologna vs Milan

BOLOGNA (4-2-3-1) : Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

: Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. All. Allegri

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.