Parma e Juventus si affrontano il 1 febbraio alle ore 20:30 in un match valido per il campionato di Serie A, una sfida che promette spettacolo e grande interesse anche per chi sceglierà di seguirla comodamente da casa. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma di riferimento per la Serie A, accessibile tramite smart TV, smartphone, tablet, PC e console. La gara potrà essere seguita in streaming anche da chi si trova all’estero, a patto di disporre di un abbonamento attivo, rendendo la visione semplice e flessibile per tutti i tifosi, ovunque si trovino.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Parma vs Juventus in TV e streaming

La partita Parma vs Juventus è prevista per le 20:30 del 1 febbraio e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Guardando allo stato di forma e ai precedenti, la Juventus arriva a questa sfida forte di una tradizione decisamente favorevole contro il Parma. I bianconeri sono infatti rimasti imbattuti in 15 delle ultime 17 sfide di Serie A contro i ducali (11 vittorie e 4 pareggi), segnando 36 gol nel periodo, con una media di 2,1 reti a partita. Tra questi risultati spicca anche il 2-0 ottenuto nel match d’andata, disputato alla prima giornata di campionato, che ha confermato la solidità della squadra juventina nei confronti diretti.

Il Parma, però, può aggrapparsi al fattore campo e a un precedente recente tutt’altro che banale: l’ultima sfida di campionato disputata al Tardini contro la Juventus, lo scorso 23 aprile, si è chiusa con una vittoria per 1-0 dei ducali grazie al gol di Mateo Pellegrino. Nella storia della Serie A, il Parma è riuscito a ottenere due successi casalinghi consecutivi contro i bianconeri solo una volta, tra maggio e novembre 1993, con Nevio Scala in panchina, un dato che rende l’impresa particolarmente complicata ma non impossibile.

I gialloblù, tuttavia, arrivano a questo appuntamento con qualche difficoltà offensiva: il Parma è rimasto a secco di gol nelle ultime tre partite di campionato, contro Napoli, Genoa e Atalanta. Nella sua storia in Serie A, il club emiliano ha registrato una striscia di quattro gare consecutive senza segnare soltanto in due occasioni, nell’aprile 2013 e tra novembre e dicembre 2006. Un dato che sottolinea l’importanza di questa sfida, non solo per la classifica, ma anche per ritrovare fiducia e incisività in fase offensiva contro un avversario di alto livello come la Juventus.

Probabili formazioni Parma vs Juventus

PARMA (3-5-2) : Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Valeri, Sorensen, Estevez, Keita, Bernabé; Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta

: Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Valeri, Sorensen, Estevez, Keita, Bernabé; Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.