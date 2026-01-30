È arrivato il Weekend Unieuro, l’appuntamento perfetto per chi desidera rinnovare il proprio spazio di intrattenimento con soluzioni tecnologiche di alto livello. Per questa occasione, Unieuro ha pensato a una promozione esclusiva dedicata alle TV Samsung, ideali per chi cerca qualità dell’immagine, design elegante e funzionalità all’avanguardia. Un’opportunità pensata per accompagnarvi verso un’esperienza visiva ancora più coinvolgente.

20% extra sui TV Samsung, perché approfittarne?

Fino al termine dell’iniziativa, potrete approfittare di un -20% EXTRA sui televisori Samsung che rientrano nella promozione. Per ottenere lo sconto è necessario acquistare uno o più TV inclusi nell’offerta, raggiungendo una spesa minima di 499€, anche cumulativa. Questo vi consente di combinare più prodotti e scegliere in totale libertà la soluzione più adatta alle vostre esigenze, massimizzando il vantaggio economico.

Che vogliate trasformare il vostro salotto in una vera sala cinema o semplicemente migliorare la qualità delle vostre serate davanti allo schermo, le TV Samsung rappresentano una scelta affidabile e innovativa. Grazie a tecnologie avanzate, immagini nitide e funzioni smart intuitive, potrete vivere ogni contenuto con un livello di dettaglio superiore, rendendo ogni momento di visione ancora più emozionante.

Non perdete tempo: il Weekend Unieuro è valido solo fino al 2 febbraio. Approfittate ora di questa promozione a tempo limitato e regalatevi una nuova esperienza di intrattenimento domestico, con la sicurezza di un grande marchio e il vantaggio di uno sconto extra pensato appositamente per voi.

