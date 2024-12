La sfida tra Monza e Juventus, valida per la diciassettesima giornata della Serie A 2024/2025, si disputerà domenica 22 dicembre alle 20:45 all'U-Power Stadium di Monza. I precedenti mostrano un perfetto equilibrio tra le due squadre.

La rivalità tra Monza e Juventus in Serie A è relativamente recente ma già ricca di storia. Il bilancio delle quattro sfide finora disputate è in perfetta parità: due vittorie per parte, con i brianzoli che si sono aggiudicati entrambe le partite nella stagione 2022/23, mentre i bianconeri hanno vinto i due confronti del 2023/24. Le due squadre hanno anche lo stesso numero di reti segnate negli scontri diretti (quattro ciascuna).

Foto di jarmoluk da Pixabay

Dove vedere Monza - Juventus in TV e streaming

La partita Monza - Juventus prevista per le 20:45 del 22 dicembre sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN dalle 20:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Monza: i brianzoli stanno attraversando un momento molto difficile nelle gare casalinghe, con soli tre punti conquistati in otto partite (3 pareggi, 5 sconfitte), il peggior rendimento interno del campionato insieme al Genoa. La squadra ha perso le ultime tre partite in casa (contro Milan, Lazio e Udinese) e rischia di stabilire un record negativo di quattro sconfitte consecutive all'U-Power Stadium. Preoccupa anche il dato sui minuti in vantaggio nelle gare casalinghe: solo sette in tutta la stagione, tutti contro l'Inter a settembre.

Probabili formazioni Monza - Juventus

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Caprari, Mota; Maric. All. Nesta.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

Come vedere Monza - Juventus dall'estero

Per i tifosi del Monza e della Juventus che durante la giornata di domani si troveranno all'estero, e non vogliono in alcun modo rinunciare a seguire la partita di Serie A, esiste per fortuna una soluzione per accedere alla diretta. Infatti, usando una delle migliori VPN (Virtual Private Network) è possibile superare ogni restrizione geografica e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.