Il 9 febbraio alle 20:45, il Napoli ospiterà l’Udinese in un match valido per la Serie A. L’incontro sarà visibile in esclusiva su DAZN, disponibile sia tramite app che su smart TV, console, dispositivi mobili e PC. Per chi si trova all’estero e vuole seguire la partita, esistono soluzioni per accedere allo streaming (ne parleremo più avanti).

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Napoli - Udinese in TV e streaming

La partita Napoli - Udinese è prevista per le 20:45 del 9 febbraio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come ci arrivano le due squadre

Il Napoli arriva a questa sfida con un rendimento eccellente: nelle ultime cinque partite ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio, risultati che lo hanno portato al primo posto in classifica. La squadra sta mostrando solidità in difesa e brillantezza in attacco, confermandosi come una delle candidate al titolo. L’obiettivo sarà proseguire questa striscia positiva e consolidare il primato in classifica.

L’Udinese, attualmente decima in classifica, ha avuto un rendimento più incostante nelle ultime cinque gare: due pareggi, due sconfitte e una vittoria. La squadra friulana sta cercando maggiore continuità e questa sfida rappresenta un banco di prova importante. Servirà una prestazione solida per strappare punti al Napoli e avvicinarsi alla zona europea.

Probabili formazioni Napoli - Udinese

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Kamara/Modesto, Lovric, Payero, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca

Come vedere Napoli - Udinese dall'estero

Se vi trovate fuori dall’Italia e volete guardare Napoli - Udinese su DAZN, potreste incontrare restrizioni geografiche. Per aggirarle, potete utilizzare una delle migliori VPN per lo streaming, che permetterà di collegarvi a un server italiano e accedere allo streaming come se foste in Italia. Assicuratevi solo di scegliere un servizio affidabile con connessioni veloci per un’esperienza ottimale. Noi vi consigliamo le seguenti VPN: