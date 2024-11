Foto di jarmoluk da Pixabay

Dove vedere Real Madrid - Milan in TV e streaming

La partita tra Real Madrid e Milan prevista per le 21:00 del 5 novembre sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Sarà inoltre possibile seguire l'incontro in diretta streaming su Sky GO e su NOW.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Real Madrid: i Blancos si trovano in una posizione favorevole dopo le vittorie nelle prime due partite casalinghe contro Stoccarda e Dortmund, nonostante la battuta d'arresto contro il Lille. Con sei punti in classifica, il Real Madrid di Carlo Ancelotti punta a sfruttare il fattore campo, dove è imbattuto nelle ultime 15 partite di Champions League (12 vittorie, 3 pareggi). Il bilancio storico contro le squadre italiane è impressionante, con 17 vittorie nelle ultime 18 partite europee. La squadra può contare su Vinícius Júnior, direttamente coinvolto in 25 gol nelle ultime 25 partite di Champions League, e su Jude Bellingham, che nonostante il digiuno realizzativo si sta distinguendo per il contributo difensivo.

Situazione Milan: i rossoneri arrivano al Bernabeu con tre punti in classifica, frutto della vittoria sul Bruges che ha dato respiro dopo le sconfitte con Liverpool e Leverkusen. Il Milan cerca di invertire la tendenza negativa in trasferta, avendo vinto solo una delle ultime sette gare esterne in Champions League. I precedenti contro il Real non sono incoraggianti: nessuna vittoria negli ultimi tre confronti diretti e solo un successo nelle ultime sette trasferte di Champions Madrid. Le speranze rossonere sono riposte in Christian Pulisic, che ha segnato tre gol nelle ultime quattro presenze in Champions, e nella capacità di sfruttare le rare occasioni, considerando che il Real, pur dominante, sta attraversando la sua più lunga serie di partite casalinghe consecutive con gol subiti dal 2013.

Probabili formazioni Real Madrid - Milan

Real Madrid (4-3-1-2) - Lunin; Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Mbappé, Vinicius. All.: Ancelotti.

Milan (4-2-3-1) - Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All.: Fonseca.

Come vedere Real Madrid - Milan dall'estero

Per gli appassionati di calcio che si trovano all'estero e desiderano seguire la sfida tra Real Madrid, per fortuna abbondano le soluzioni efficaci per aggirare le limitazioni. Attraverso l'utilizzo di una delle migliori VPN (Virtual Private Network) affidabile e di alta qualità è possibile infatti accedere con semplicità ai contenuti italiani, fra cui le trasmissioni sportive, indipendentemente da dove ci si trova.