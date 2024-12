La sfida tra Roma e Atalanta, in programma per la quattordicesima giornata della Serie A 2024/2025, si disputerà lunedì 2 dicembre alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Questa partita si prospetta particolarmente impegnativa per i padroni di casa, considerando i precedenti recenti tra le due squadre.

L'Atalanta ha mostrato una netta supremazia negli ultimi confronti, con la Roma che ha raccolto appena un punto nelle ultime quattro sfide in Serie A (1 pareggio, 3 sconfitte). Tra le squadre affrontate quattro volte nelle ultime due stagioni, la Dea è l'avversaria contro cui i giallorossi hanno conquistato meno punti. Il momento è particolarmente delicato per la Roma che ha vinto solo una delle ultime 10 sfide casalinghe contro l'Atalanta (1-0 il 5 marzo 2022), collezionando cinque pareggi e quattro sconfitte in questo parziale, senza mai ripetere lo stesso risultato due volte di fila. Nell'ultimo confronto all'Olimpico le squadre hanno pareggiato 1-1.

Dove vedere Roma - Atalanta in TV e streaming

La partita Roma - Atalanta prevista per le 20:45 del 2 dicembre sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN dalle 20:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Roma: i giallorossi stanno attraversando un momento critico, con tre sconfitte consecutive in campionato e il rischio di arrivare a quattro ko di fila, cosa che non accade dal novembre 2008 (era di Spalletti). Il rendimento contro l'Atalanta è particolarmente preoccupante: ha raccolto solo un punto nelle ultime quattro sfide (1N, 3P) e in casa ha vinto solo una delle ultime 10 partite contro la Dea (1-0 nel marzo 2022), con cinque pareggi e quattro sconfitte. La Roma sta vivendo il suo peggior avvio di stagione nell'era dei tre punti, con soli 13 punti nelle prime 13 giornate, nonostante sia la squadra con più recuperi offensivi del campionato (111) e più possessi guadagnati nell'ultimo terzo di campo (65).

Situazione Atalanta: i bergamaschi arrivano alla sfida nel loro miglior momento storico, con sette vittorie consecutive in Serie A e la possibilità di avvicinarsi al record di nove successi di fila stabilito nel 2020. L'Atalanta sta vivendo il suo miglior avvio di sempre con 28 punti nelle prime 13 giornate. La squadra si distingue per l'efficacia offensiva, in particolare con i cross dalle corsie laterali (sette gol, record condiviso con l'Udinese). Spicca Mateo Retegui, primo giocatore nella storia del club a segnare 12 gol nelle prime 13 giornate, mentre Lookman cerca il terzo gol consecutivo in trasferta, cosa mai riuscita con la maglia nerazzurra.

Probabili formazioni Roma - Atalanta

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Celik, Konè, Cristante, Pellegrini, Angelino; Dovbyk, Dybala. All. Ranieri.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Come vedere Roma - Atalanta dall'estero

