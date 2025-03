Il prossimo 16 marzo alle 18:00 si affronteranno la Roma e il Cagliari in un incontro valido per la Serie A. La partita, che promette emozioni e spettacolo, sarà trasmessa esclusivamente in streaming su Dazn, rendendo importante sapere dove poterla seguire in diretta. Se vi trovate all'estero, non c'è bisogno di preoccuparvi, perché grazie all'utilizzo di una VPN, sarà possibile aggirare le restrizioni geografiche e accedere senza problemi al servizio di streaming, godendosi il match come se foste in Italia.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Roma - Cagliari in TV e streaming

La partita Roma - Cagliari è prevista per le 18:00 del 16 marzo e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

La Roma arriva a questo incontro con una forma straordinaria, avendo ottenuto 5 vittorie consecutive nelle ultime 5 partite. La squadra allenata da José Mourinho ha dimostrato un ottimo stato di forma, consolidando la sua posizione in classifica, attualmente al settimo posto. Con un gioco solido e una difesa compatta, i giallorossi sono pronti a lanciarsi alla caccia di un altro successo che potrebbe avvicinarli ancora di più alla zona europea.

Il Cagliari, invece, non sta vivendo un periodo altrettanto brillante. Con 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5 partite, la squadra sarda si trova al 14° posto in classifica. Sebbene non stia raccogliendo i risultati sperati, la formazione di Claudio Ranieri sta cercando di rialzarsi e migliorare la sua posizione in campionato. La partita contro la Roma rappresenta un'opportunità per ottenere un risultato importante e cercare di dare una scossa alla stagione.

Probabili formazioni Roma - Cagliari

Roma (3-4-2-1): Svilar; Nelsson, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Pellegrini/Soulé, Dybala; Dovbyk

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Obert, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e desiderate seguire la partita tra Lazio e Udinese, non preoccupatevi: con una delle migliori VPN potrete aggirare le restrizioni geografiche e accedere al servizio di streaming italiano. Utilizzando una VPN, potrete connettervi a un server in Italia e guardare la partita come se foste fisicamente nel paese, accedendo a Dazn o Sky Sport senza problemi. Alcuni dei provider più consigliati includono NordVPN, ExpressVPN e CyberGhost, che garantiscono alta velocità e sicurezza durante la navigazione.