Nella settima giornata della Serie A 2023/2024, uno degli incontri più attesi è lo scontro tra la Salernitana e l’Inter, previsto per stasera, 30 settembre, presso lo stadio Arechi alle 20:45. Per coloro che hanno seguito con interesse il campionato finora, questo match è un appuntamento imperdibile. Di seguito, oltre alle date e agli orari, forniamo informazioni dettagliate su come seguire la partita in diretta, inclusi i dettagli per gli spettatori internazionali.

Essendo un match cruciale, è ovvio che le attenzioni del momento siano tutte incentrate su questa partita. L’Inter è decisa a mantenere l’ottimo avvio di stagione, mentre la Salernitana si dibatte in una lotta per evitare la retrocessione. La squadra allenata da Simone Inzaghi ha preso il comando iniziale nella corsa per il titolo di Serie A e non ha perso tempo nel dichiarare le sue ambizioni per questa stagione. Vi ricordiamo che, al momento della nostra scrittura di questo articolo, l’Inter ha conquistato vittorie nelle prime cinque partite di campionato e si prepara ora ad affrontare la Salernitana in trasferta, cercando di continuare la striscia positiva di successi lontano dalle mura amiche. Ci riuscirà? Non ci resta che scoprirlo questa sera.

Dove vedere la partita?

La partita sarà visibile su DAZN, come molti altri match. Chi è in movimento e preferisce guardarla in streaming, avrà a disposizione lo streaming live e on demand del provider, reperibile sia su app che sul sito ufficiale. I possessori di chiavette come l’Amazon Fire Stick o di una smart TV moderna che già integra le app ufficiali, nonché le prestazioni per vedere il tutto in maniera fluida, potranno seguire questa e tutte le altre partite anche da questi dispositivi.

Attiva DAZN PLUS da 45,99€ al mese Probabili formazioni SALERNITANA (3-4-2-1) : Ochoa, Gyomber, Fazio, Pirola, Mazzocchi, Legowski, Maggiore, Bradaric, Kastanos, Cabral, Dia. All. Sousa.

: Ochoa, Gyomber, Fazio, Pirola, Mazzocchi, Legowski, Maggiore, Bradaric, Kastanos, Cabral, Dia. All. Sousa. INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi. Come vedere Salernitana – Inter dall'estero Quando siete fuori dall'Italia, per lavoro o altro, e non potete accedere ai contenuti del vostro account italiano su DAZN o Sky, c'è una soluzione efficace per vedere le partite di calcio: usare una VPN. Questi servizi vi aiutano a superare questo ostacolo geografico, permettendovi di accedere ai contenuti facendo credere alla vostra connessione che siete fisicamente in Italia, anche se non lo siete. Ma le migliori VPN non fanno solo questo, poiché offrono anche una protezione in più, garantendo una navigazione online più riservata e sicura, proteggendo la vostra identità digitale e i vostri dati personali da sguardi indiscreti.

