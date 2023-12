Dove vedere Salernitana - Milan in TV e Streaming

Oggi, venerdì 22 dicembre, avrà luogo lo scontro fra Salernitatana e Milan presso lo stadio Arechi di Salerno, con il fischio d'inizio previsto per le ore 20:45. Il match è valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 e, se vi state chiedendo come vederlo, siete nel posto giusto: in questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni utili sulle formazioni delle due squadre e su come seguire la partita in TV e in streaming.

Il mister Inzaghi sembra orientato a riproporre una difesa a tre davanti a Costil, con Gyomber al centro e Daniliuc e Pirola come braccetti. La cerniera di centrocampo potrebbe essere composta da Legowski e Coulibaly, mentre sulle fasce sono attesi Mazzocchi e Bradaric. Sulla trequarti potrebbe formarsi il duo Candreva e Kastanos, mentre Dia dovrebbe agire come unica punta.

Per il Milan, Pioli sembra confermare e reintegrare alcuni giocatori nel reparto difensivo, con Calabria sulla fascia e l'inserimento di Simic accanto a Tomori. A centrocampo, invece, potrebbe optare per Loftus-Cheek e Reijnders come mezzale, con Bennacer che potrebbe avere un'opportunità in cabina di regia. In attacco, si prevede un classico tridente con Pulisic, Giroud e Leao.

Dove vedere la partita?

La partita sarà trasmessa in TV stasera, 22 dicembre, alle 20:45 in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati non dovranno, dunque, fare altro che collegarsi alle app da un qualsiasi dispositivo compatibile per godersi il match. Vi ricordiamo che DAZN è accessibile da smartphone, tablet, smart TV e console di gioco; sono anche compatibili con dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Apple TV Box.

Probabili formazioni di Salernitana - Milan

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Legowski; Candreva, Dia; Ikwuemesi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Come vedere Salernitana - Milan se siete all'estero

Se siete all'estero e per questo non riuscite ad accedere ai contenuti italiani, non disperate. La soluzione migliore è utilizzare una VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.