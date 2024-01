Dove vedere Sinner - Medvedev, la finale degli Australian Open di Tennis

Jannik Sinner e Daniil Medvedev si apprestano a scontrarsi nella tanto attesa finale degli Australian Open di tennis. L'incontro tra il talentuoso giocatore italiano e il russo avrà luogo domenica 28 gennaio alle 9:30 ora italiana, e sarà disputato sulla prestigiosa Rod Laver Arena di Melbourne. Questo confronto segna un nuovo capitolo nella rivalità sportiva tra Sinner e Medvedev, con un titolo di grande rilevanza in palio - gli Australian Open, uno dei tornei del Grande Slam.

Dove vedere la finale degli Australian Open: Sinner - Medvedev

Il match sarà trasmesso live su Eurosport, accessibile tramite il pacchetto Sky, e in streaming su Discovery+, NOW e DAZN. Inoltre, esiste la possibilità di seguire la diretta televisiva in chiaro sul canale NOVE.

Il percorso per questa finale

Jannik Sinner è il primo italiano nella storia a raggiungere una finale agli Australian Open, puntando al suo primo titolo del Grande Slam. Nel caso di Daniil Medvedev, questa rappresenta la sua sesta finale, con la speranza di sovvertire la sua tradizione negativa in Australia, dove ha già subito sconfitte nel 2021 contro Djokovic e nel 2022 contro Nadal. L'azzurro, attualmente al quarto posto nel ranking mondiale, e il russo, testa di serie numero 3, si presentano a questa sfida con percorsi e semifinali notevolmente differenti. Sinner ha accumulato cinque vittorie senza perdere un set, culminate nella sorprendente vittoria contro il numero 1 al mondo, Novak Djokovic. Dall'altra parte, Medvedev ha raggiunto la finale dopo una battaglia epica contro Zverev, dove ha rimontato da un deficit di 2 set, vincendo 3-2.

Come vedere Sinner - Medvedev dall'estero

Se siete all'estero e per questo non riuscite ad accedere ai contenuti italiani, non disperate. La soluzione migliore è utilizzare una delle migliori VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.

Immagini di copertina: cylonphoto - zhukovsky