La Serie A torna protagonista con un match interessante tra Udinese e Milan, in programma domani 11 aprile alle 20:45. L'incontro sarà visibile in diretta su DAZN, Milan TV, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW. Per i tifosi rossoneri e friulani, sarà un'occasione per seguire una sfida che può dire molto sul finale di stagione di entrambe le squadre. Se ti trovi all’estero e non vuoi perderti neanche un minuto del match, più avanti ti spieghiamo come fare per accedere al contenuto tramite una VPN affidabile.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Udinese - Milan in TV e streaming

La partita Udinese - Milan è prevista per le 20:45 dell'11 aprile e sarà trasmessa in diretta su DAZN, Milan TV, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW.

Come arrivano le due squadre

L’Udinese si presenta al match contro il Milan dopo un periodo complicato. Nelle ultime cinque partite, i friulani hanno raccolto soltanto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, risultati che li hanno fatti scivolare all’undicesimo posto in classifica. La squadra di Gabriele Cioffi ha mostrato alcune difficoltà sia in fase offensiva che difensiva, e sarà chiamata a dare una svolta davanti al proprio pubblico, cercando di sfruttare il fattore campo per ottenere punti preziosi.

Non se la passa benissimo nemmeno il Milan, attualmente nono in classifica. I rossoneri arrivano alla sfida contro l’Udinese con un bilancio altalenante nelle ultime cinque giornate: due vittorie, due sconfitte e un pareggio. La squadra di Pioli è alla ricerca di continuità, soprattutto per rientrare nella corsa all’Europa. Il match contro l’Udinese potrebbe essere un crocevia importante, e servirà una prestazione convincente per rilanciarsi in campionato.

Probabili formazioni Udinese - Milan

UDINESE (4-4-2): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Bravo, Lucca. All. Runjaic.

MILAN (4-4-2): Maignan: Jimenez, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Jovic, Abraham. All. Conceiçao.

Come vedere la partita dall’estero

Se ti trovi fuori dall’Italia e vuoi guardare Udinese - Milan in diretta, la soluzione più semplice è utilizzare una VPN. Una VPN ti consente di modificare virtualmente la tua posizione geografica, permettendoti di accedere ai servizi di streaming italiani come DAZN o NOW, anche se ti trovi all’estero. Le VPN consigliate per lo streaming sportivo includono NordVPN, ExpressVPN e Surfshark, note per la velocità, la sicurezza e la facilità d’uso. Basta selezionare un server italiano e accedere alla piattaforma di tua scelta come se fossi in Italia.