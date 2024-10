Foto di jarmoluk da Pixabay

Dove vedere Young Boys - Inter in TV e streaming

La partita Young Boys Inter prevista per le 21:00 del 23 ottobre sarà trasmessa in diretta solo su Amazon Prime Video.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Young Boys: lo Young Boys si prepara ad affrontare l'Inter in una sfida cruciale di Champions League, rappresentando la prima volta che la squadra svizzera incontra i nerazzurri nella massima competizione europea. Nonostante un inizio di torneo difficile, lo Young Boys può contare sul fattore campo e sulla familiarità con il terreno in erba sintetica del Wankdorf Stadion. La squadra di Berna cercherà di sfruttare questa particolarità per mettere in difficoltà l'Inter e conquistare i primi punti nel girone.

Situazione Inter: l'Inter arriva a Berna con un bilancio positivo nelle prime due giornate di Champions League, avendo ottenuto un prezioso pareggio 0-0 contro il Manchester City di Guardiola e una convincente vittoria per 4-0 contro la Stella Rossa. La squadra di Simone Inzaghi si trova in una posizione favorevole nel girone, ma dovrà affrontare alcune sfide significative in questa trasferta. L'assenza di Calhanoglu e Acerbi, infortunatisi nell'ultima partita di campionato contro la Roma, costringerà Inzaghi a rivedere la formazione. Inoltre, il campo in erba sintetica del Wankdorf Stadion rappresenterà un'ulteriore sfida di adattamento per i nerazzurri.

Probabili formazioni Young Boys - Inter

Young Boys (4-2-3-1): Von Ballmoos; Blum, Ali, Zoukrou, Hadjam; Niasse, Lauper; Monteiro, Imeri, Ugrinic; Ganvoula. Allenatore: Rahmen.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. Allenatore: Inzaghi.

Come vedere Young Boys - Inter dall'estero

I tifosi dell'Inter che domani saranno fuori dall'Italia e vogliono assistere all'incontro tra le due squadre hanno a disposizione metodi efficaci per superare le restrizioni geografiche. Una soluzione particolarmente valida è l'utilizzo di una delle migliori VPN (Virtual Private Network) di comprovata affidabilità.