Il robot Dreame che pulisce i bordi e asciuga i moci è in offerta su Amazon

I prezzi elevati dei robot aspirapolvere top di gamma vi fanno storcere il naso? Oggi potete stare più tranquilli: il Dreame L20 Ultra è disponibile a soli 879€ anziché i consueti oltre 1.000€. Questa è la cifra più bassa mai vista per questo modello dalle caratteristiche premium, come la pulizia dei bordi e l'asciugatura automatica dei moci.

Dreame L20 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Dreame L20 Ultra è pensato per coloro che cercano una soluzione completa e all'avanguardia per la pulizia della casa, senza compromessi in termini di potenza e tecnologia. La sua capacità di estendere automaticamente i moci, grazie alla tecnologia MopExtend, lo rende ideale per chi desidera raggiungere anche gli angoli più difficili, assicurando una pulizia accurata dei bordi.

Con una potenza di aspirazione di 7.000 Pa, è perfetto per chi ha bisogno di prestazioni elevate per rimuovere lo sporco più ostinato da pavimenti e tappeti, garantendo risultati impeccabili. Dotato di una stazione base completamente automatica che gestisce le operazioni di svuotamento, pulizia e asciugatura dei moci, aggiunta di acqua e detergenti, si rivela la soluzione ideale per chi predilige un ecosistema di pulizia che richiede il minimo intervento umano.

Grazie poi alla sua navigazione intelligente e al sistema di rilevamento ostacoli 3D, il Dreame L20 Ultra si adatta a famiglie numerose, ambienti trafficati e agli amanti degli animali domestici, offrendo una pulizia metodica e completa senza bisogno di monitoraggio. Per chi desidera un ambiente domestico sempre pulito, con la massima efficienza e il minor sforzo, attualmente questo robot rappresenta un'investimento nella serenità e nella praticità quotidiana.

Vedi offerta su Amazon