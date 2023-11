Scopri le imperdibili offerte del Black Friday 2023 su Amazon! Tom's ti aggiorna in tempo reale con sconti esclusivi su tecnologia e altro. Buono shopping!

Amici e parenti diranno che “era una storia senza futuro”, perché lo dicono sempre, ma forse non era del tutto prevedibile vedersi abbandonati anche dalla fidanzata virtuale. Anche perché i buoni consigli non servono mai a niente, se non a dire te l’avevo detto. Ecco, noi l’avevamo detto che le fidanzate IA stanno rovinando una generazione di maschi.

Una generazione intera forse no, ma quelli che avevano scelto la versione virtuale di Caryn Marjorie si sono ritrovati “mollati” dalla sera al mattino, senza spiegazioni e senza consolazioni.

Avevano pagato l’abbonamento al servizio Forever Companions, con cui Marjorie aveva stretto un accordo. Ma poi il fondatore e CEO John Meyer è stato arrestato per aver tentato di incendiare il suo appartamento. Il risultato è che le fidanzate digitali non funzionano dallo scorso 23 ottobre.

Una situazione che ha portato Marjorie a interrompere la sua collaborazione con l’azienda. "Auguro il meglio a John Meyer e alla sua famiglia mentre si riprende dalla sua crisi di salute mentale”, ha scritto la giovane influencer.

Il progetto va avanti e Caryinai - questo il nome della fidanzata digitale - potrebbe tornare presto ad accompagnare i suoi fan. Non si sa ancora se i “ricordi” saranno salvati, o se ci troverà a dover ricostruire da zero una relazione.

D’altra parte si sa, se si prova a rimettere insieme una storia che era andata in pezzi non è mai facile.

Immagine di copertina: desperada