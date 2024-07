Echo Pop + Ring Intercom, il duo perfetto per una smart home a soli 55€

Una nuova edizione delle offerte anticipate di Prime Day è arrivata, portando con sé offerte straordinarie, tra cui spiccano quelle dedicate ai dispositivi Amazon. In particolare, desideriamo segnalarvi l'offerta sull'accoppiata Echo Pop + Ring Intercom. Il primo è un piccolo assistente vocale che permette di controllare numerosi dispositivi, mentre Ring Intercom è l'utilissimo dispositivo che rende smart il tuo citofono e consente di aprire il portone di casa direttamente dal tuo smartphone dovunque ti trovi. Il prezzo di questa combinazione, in occasione dell'evento, è sceso notevolmente e lo puoi acquistare a 54.99€.

Echo Pop + Ring Intercom, chi dovrebbe acquistarli?

Questa combo contiene tutto ciò di cui avete bisogno per creare la vostra smart home. Ad esempio, potrete parlare con i visitatori e farli accedere al vostro edificio semplicemente utilizzando i comandi vocali. Quindi, che stiate cucinando una nuova ricetta o vedendo il vostro programma televisivo preferito, non dovrete interrompere ciò che state facendo per rispondere al citofono. Questa integrazione rende la gestione delle visite più comoda, migliorando la qualità della vita quotidiana.

Progettato per l'installazione fai-da-te, Ring Intercom si collega alla cornetta del citofono e non richiede alcuna modifica al sistema citofonico dell'edificio. Ovviamente riceverete avvisi in tempo reale ogni volta che un visitatore suona al citofono e potrete anche comunicare direttamente tramite l'app dedicata sul vostro smartphone, una funzione utile per coloro che non sono sempre in casa o che desiderano monitorare le visite anche a distanza.

Echo Pop è un altoparlante intelligente e compatto compatibile con Alexa, che offre un audio completo per gli spazi ristretti. Abbastanza piccolo da essere nascosto e abbastanza potente da farsi notare. Potrete usarlo per chiedere ad Alexa di riprodurre musica, audiolibri e podcast dai vostri provider preferiti come Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri. Oppure potrete collegare il vostro smartphone tramite Bluetooth per riprodurre in streaming in ogni ambiente.

Siccome si abbina alla perfezione con i dispositivi Amazon e non solo, potrete usare la voce o l'app Alexa per controllare il Ring Intercom o i dispositivi smart home compatibili, come prese o luci, rendendo ogni angolo della casa più intelligente e interattivo. Insomma, questa combo rappresenta una soluzione eccellente per chiunque voglia avvicinarsi al mondo della smart home o espandere le funzioni dei propri dispositivi esistenti.

