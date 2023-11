Echo Show 15 torna la minimo storico per il Black Friday! (-28%)

È ufficialmente cominciato il quarto giorno di Black Friday di Amazon: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, mentre in questo articolo ci concentreremo su un prodotto in particolare. L'Echo Show 15, uno schermo intelligente Full HD da 15,6'' con Alexa e Fire TV integrata, ora è disponibile a soli 229.99€! Giacché normalmente viene venduto a 299,99€, grazie a questa promozione avrete modo di risparmiare il 23%, rendendola davvero imperdibile.

Echo Show 15, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Echo Show 15 di Amazon è il più grande della sua categoria, essendo progettato per fungere come una sorta di finestra digitale sulla vostra vita, grazie alle sue dimensioni generose che lo rendono simile a un quadro. La sua forma, lo spessore e il design sono pensati per appenderlo direttamente al muro, aggiungendo un tocco futuristico all'arredamento di casa.

La sue caratteristiche principali sono lo splendido schermo touch da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e una discreta fotocamera da 5 MP integrata nella cornice. Questa combinazione non solo offre un aspetto accattivante ma rende anche il dispositivo versatile nelle sue funzioni. Le possibilità offerte da Echo Show 15 sono, infatti, diverse: dalle funzionalità tradizionali come consultare le notizie, ascoltare musica e guardare video online, fino alla visualizzazione di servizi di streaming come Netflix e Amazon Prime Video. Integrando nativamente Amazon Alexa, funge anche da hub per il controllo di dispositivi smart compatibili con l'ecosistema Amazon. Grazie alle sue dimensioni generose, supporta anche la modalità picture-in-picture, consentendo di visualizzare contemporaneamente i video delle telecamere di sorveglianza mentre si fruisce di altri contenuti come notizie o intrattenimento.

Insomma, l'Echo Show 15 è perfetto per chi cerca di ottimizzare la sua giornata senza perdere il meglio dell'intrattenimento, e il fatto che sia in sconto di 70,00€ lo rende un acquisto davvero imperdibile. Inoltre, avrete persino modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

