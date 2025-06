Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere lavapavimenti all'avanguardia, oggi avete l'occasione perfetta per fare un acquisto intelligente. Infatti, Ecovacs Deebot X8 Pro Omni è disponibile su Amazon a soli 849€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo più basso recente di 1.059€: si tratta del minimo storico assoluto per questo modello, un'opportunità rara per portare nella vostra casa uno dei dispositivi più evoluti della categoria.

Vedi offerta su Amazon

Ecovacs Deebot X8 Pro Omni, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato dell'esclusiva tecnologia di lavaggio automatico istantaneo Ozmo Roller, questo robot garantisce una pulizia impeccabile anche lungo i bordi e negli angoli, grazie a un rullo che viene inumidito e pulito costantemente tramite 16 ugelli e un sistema di lavaggio ad alta frequenza. L'acqua sporca viene aspirata separatamente, evitando contaminazioni e assicurando che ogni passata sia davvero efficace. Rispetto ai tradizionali panni piatti o vibranti, il sistema Ozmo Roller offre una rimozione delle macchie del 99%, senza trascinare lo sporco.

Il mocio esteso a rullo e la spazzola laterale dinamica consentono una copertura totale delle superfici, mentre la potenza di aspirazione di 18.000 Pa assicura risultati professionali anche in presenza di tappeti, dove il mocio si solleva automaticamente per evitare di bagnarli. Inoltre, grazie alla tecnologia ZeroTangle 2.0, anche i capelli lunghi vengono gestiti senza grovigli.

La stazione Omni 12 in 1 rappresenta il cuore di questo ecosistema, con lavaggio a temperature regolabili, asciugatura ad aria calda e rilascio automatico di detergente. La funzione di rilevamento dello sporco consente al robot di ripassare automaticamente sulle aree più critiche, garantendo una pulizia completa senza intervento umano.

Infine, la presenza dell'assistente vocale Yiko-GPT basato su intelligenza artificiale consente di controllare il dispositivo con comandi vocali naturali o messaggistica, offrendo un'interazione semplice e avanzata.

A questo prezzo, Deebot X8 Pro Omni è senza dubbio una delle scelte più convincenti per chi cerca un dispositivo tuttofare, potente, preciso e completamente autonomo. Approfittate ora di questa offerta imperdibile su Amazon prima che il prezzo risalga. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori robot aspirapolvere per ulteriori consigli.