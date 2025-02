Non solo un etilometro: in emergenza rompe i finestrini. E costa meno di 18€

Sul mercato esistono numerosi etilometri portatili, ma pochi offrono funzioni aggiuntive che li rendano strumenti ancora più indispensabili. Questo modello ricaricabile si distingue per un aspetto unico: oltre a misurare con precisione il tasso alcolemico, integra un martello di sicurezza progettato per rompere i finestrini dell’auto in caso di emergenza. Attualmente disponibile a un prezzo inferiore alla media, meno di 18€, rappresenta un'opzione conveniente per chi desidera un dispositivo affidabile e multifunzionale.

Etilometro ricaricabile, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo etilometro ricaricabile si rivela uno strumento indispensabile per chiunque desideri tenere sotto controllo il proprio tasso alcolemico, assicurandosi così di rispettare i limiti legali prima di mettersi al volante. Questo prodotto, grazie alla sua precisione e affidabilità, è ideale non solo per uso personale, ma anche per ambiti professionali come le strutture ospitaliere, i locali notturni o le forze dell'ordine che necessitano di una verifica rapida e accurata.

Il display LCD digitale garantisce una lettura chiara e immediata dei risultati, rendendolo estremamente semplice ed intuitivo da utilizzare. Inoltre, l'assenza di boccagli necessari per la rilevazione rende questo etilometro particolarmente igienico e pratico da adoperare in qualsiasi contesto. Per chi cerca una soluzione versatile e sicura, questo modello si arricchisce di funzionalità aggiuntive come il martello per la rottura delle finestre e la luce SOS, dettagli che possono fare la differenza in situazioni di emergenza.

Pertanto, è consigliato non solo agli individui che vogliono monitorare il proprio livello alcolemico, ma anche a chi desidera dotarsi di uno strumento multiuso da tenere sempre a portata di mano in auto. Grazie alla sua ricarica facile, offre inoltre un notevole vantaggio in termini di praticità e sostenibilità rispetto ai modelli a batteria usa e getta.

