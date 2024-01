Questo ferro da stiro Russell Hobbs è un AFFARE! (-15%)

Se state cercando un ferro da stiro che si distingua dai modelli tradizionali per la sua portabilità, senza però compromettere le prestazioni del vapore, questo modello Russell Hobbs è oggi ancora più conveniente da acquistare grazie all'offerta di Amazon. Il prezzo è stato ridotto del 15%, rendendolo accessibile a soli 33,58€.

Russell Hobbs 26740-56, chi dovrebbe acquistarlo?

Pratico e dal riscaldamento veloce, la peculiarità di questo ferro da stiro è il manico verticale, che lo rende adatto a chi è spesso in movimento e non vuole rinunciare a una stiratura ottimale come quella garantita da un ferro da stiro tradizionale. Con un design compatto e pieghevole, questo modello a vapore diventerà quindi il vostro indispensabile compagno di viaggio.

La stiratura rapida ed efficace sarà garantita da un emissione di vapore da 20 g/min, nonché dalla fase di riscaldamento dell'elettrodomestico, che richiede solo 45 secondi per essere pronto all'uso. Il serbatoio dell'acqua da 150 ml garantirà poi una continua emissione di vapore per 8 minuti, ideale per rinfrescare e disinfettare i vostri indumenti, eliminando fino al 99,9% dei batteri.

Inoltre, un cavo lungo 3 metri vi offrirà la libertà di movimento necessaria, mentre la sicurezza sarà garantita dallo spegnimento automatico dopo 15 minuti di non utilizzo. Perfetto per chi vuole la comodità senza rinunciare alla qualità di una stiratura professionale a casa o in viaggio, questo ferro da stiro Russell Hobbs è uno dei migliori acquisti che potete fare oggi. L'offerta relativa a questo modello è tra le più vantaggiose di sempre, un motivo in più per considerarlo al posto di un classico ferro da stiro.

