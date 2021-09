Fire TV Stick 4K Max già acquistabile! Streaming all’ennesima potenza grazie ad Amazon

Si è fatta attendere, ma la migliore chiavetta per lo streaming targata Amazon è arrivata anche in Italia. Infatti, Amazon ha annunciato l’arrivo di Fire TV Stick 4K Max, che si preannuncia essere più potente della precedente Fire TV Stick 4K e compatibile col nuovo standard Wi-Fi 6. Scopriamo nel dettaglio tutte le nuove funzioni, caratteristiche tecniche e disponibilità.

La migliore Fire TV Stick

Secondo quanto dichiarato da Amazon nella stessa pagina di vendita, Fire TV Stick 4K Max è il 40% più potente rispetto a Fire TV Stick 4K, dotata di un nuovo processore Mediatek MT8696 quad-core da 1.8GHz (quattro core Cortex-A73), una GPU Imagination Technology GE8300 con clock a 750 MHz e 2GB di RAM, tre elementi che permetteranno un avvio più rapido delle app e una navigazione molto più fluida. La nuova potenza del dispositivo Amazon permette la maggior parte dei formati per lo streaming sia per quanto riguarda la qualità video che per l’audio, ovvero il 4K UHD, HDR e HDR10+, nonchè Dolby Vision e Dolby Atmos.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni 99 x 30 x 14 mm (connettore escluso), 108 x 30 x 14 mm (connettore incluso) Peso 48,4 g. Le dimensioni e il peso effettivi potrebbero variare in base al processo di fabbricazione. Processore Quad-core 1.8GHz MT 8696 GPU IMG GE8300, 750 MHz Memoria 8 GB Wi-Fi MT7921LS. Supporta le reti 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6). Bluetooth Bluetooth 5.0 + LE. Associazione possibile con altoparlanti, cuffie, controller di gioco e altri dispositivi Bluetooth. Comandi vocali Disponibili usando il telecomando vocale Alexa (incluso) o l’app gratuita Fire TV (disponibile per Fire OS, Android e iOS). Controllo dispositivi tramite infrarossi con telecomando vocale Alexa Il telecomando vocale Alexa (incluso nella confezione) ti permette di controllare Fire TV Stick 4K Max e alcune funzioni (come l’accensione e lo spegnimento o il volume) su un’ampia gamma di dispositivi a infrarossi compatibili, come TV, soundbar e ricevitori AV. Attenzione: Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili su alcuni dispositivi a infrarossi compatibili. Archiviazione sul Cloud Archiviazione gratuita sul Cloud per tutti i contenuti digitali acquistati su Amazon. Porte Uscita HDMI, Micro USB solo per alimentazione. Formati audio supportati Dolby Atmos, audio surround 7.1, stereo a due canali e pass-through audio HDMI fino a 5.1. Dolby Atmos è disponibile per alcuni titoli selezionati di Prime Video, Netflix e Disney+ (è necessario il collegamento a un impianto stereo compatibile). Assistenza 4K Per guardare film e serie TV in 4K Ultra HD, è necessaria una TV Ultra HD compatibile. Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in 4K/HDR. Formati supportati per i contenuti Video: Dolby Vision, HDR 10, HDR10+, HLG, H.265, H.264, VP9, AV1.

Audio: AAC-LC, AC3, eAC3 (Dolby Digital Plus), FLAC, MP3, PCM/Wave, Vorbis, Dolby Atmos (EC3_JOC).

Foto: JPEG, PNG, GIF, BMP. Risoluzione supportata in uscita 2160p, 1080p e 720p fino a 60 fps. Requisiti di sistema Televisore ad alta definizione con un ingresso HDMI disponibile e connessione a Internet ad alta velocità via Wi-Fi. Per godere dei benefici del Wi-Fi 6, avrai bisogno di un router Wi-Fi 6. Compatibilità TV La TV deve supportare i requisiti minimi HDCP per la riproduzione di contenuti protetti. Compatibile con: 1) TV 4K Ultra HD con ingresso HDMI che supportano il formato 2160p a 24/25/30/50/60 Hz e HDCP 2.2; 2) TV HD con ingresso HDMI che supportano i formati 1080p o 720p a 50/60 Hz. Garanzia e assistenza Se hai acquistato Fire TV Stick 4K Max in qualità di consumatore, hai diritto di avvalerti della garanzia legale gratuita sui beni di consumo prevista dalla Direttiva comunitaria 1999/44/CE, che copre difetti di conformità che si manifestano entro 24 mesi dalla data di consegna del prodotto (anche se non immediatamente riscontrabili a quella data). In base alla garanzia legale, hai diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita di un dispositivo Fire TV Stick 4K Max che non sia conforme al contratto di vendita. Devi denunciare il difetto nel termine di 2 mesi dalla sua scoperta. Per maggiori informazioni sulla garanzia legale di conformità, consulta la sezione Garanzia Legale. Fire TV Stick 4K Max è anche coperta dalla garanzia limitata di un anno fornita dal produttore, i cui termini e condizioni sono descritti nel libretto dedicato che trovi nella confezione del prodotto e sono altresì disponibili consultando la sezione Garanzia limitata. L’uso di Fire TV Stick 4K Max è inoltre soggetto ai termini che trovi qui. Codifica regionale Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili fuori dall’Italia. Accessibilità Il Lettore Schermo VoiceView consente agli utenti ipovedenti o non vedenti di accedere alla maggior parte delle funzionalità di Fire TV. Goditi video e serie TV leggendo i sottotitoli sullo schermo. Attenzione: i sottotitoli non sono disponibili per tutti i tipi di contenuto. Puoi anche ascoltare i contenuti da Fire TV con delle cuffie Bluetooth compatibili. Contenuto della confezione Fire TV Stick 4K Max, Telecomando vocale Alexa (3ª gen.), cavo USB e alimentatore di corrente, prolunga HDMI per Fire TV Stick 4K Max, 2 batterie AAA.

Inoltre, per quanto riguarda il mercato dei dispositivi multimediali, la Fire TV 4K Max è il primo prodotto a permettere il supporto allo standard di nuova generazione Wi-Fi 6, grazie all’integrazione del chipset Mediatek MT7921LS Wi-Fi 6. Questo permetterà uno streaming rapido e senza interferenze in 4K anche quando si utilizzano più dispositivi collegati sulla stessa rete. Per ridurre il consumo di energia, il dispositivo entra automaticamente in modalità Risparmio energetico quando non è in funzione.

Il nuovo telecomando Alexa

Anche il telecomando in dotazione è stato completamente rivisto, con pulsanti dedicati ai principali servizi di video streaming on-demand, Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+, ma ovviamente sono accessibili anche YouTube, Now, DAZN, Mediaset Play Infinity, RaiPlay e i servizi di streaming musicale come Amazon Music, Spotify e Apple Music.

Il nuovo telecomando offre la possibilità di controllare il volume di TV e soundbar compatibili, e non potevano mancare i controlli vocali Alexa di ultima generazione, con i quali poter sfruttare tutte le Skill dell’assistente virtuale di Amazon, anche per controllare altri prodotti per la domotica.