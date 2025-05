Formula 1, GP di Emilia Romagna: orari e dove vederlo in TV e streaming

Per gli appassionati di Formula 1, perdere una gara è fuori discussione, ma cosa fare se ci si trova all’estero, lontano dalle dirette italiane? Fortunatamente, c’è una soluzione semplice ed efficace: utilizzare una VPN. Collegandoti a un server italiano tramite VPN, puoi accedere ai servizi di streaming del tuo paese come se fossi comodamente a casa. In questo modo, potrai seguire ogni sessione del Gran Premio di Emilia Romagna, in programma dal 16 al 18 maggio sul celebre circuito di Imola, senza perdere un giro.

Orari diretta Sky

Venerdì 16 maggio

13:30 – Prove Libere 1

17:00 – Prove Libere 2

Sabato 17 maggio

12:30 – Prove Libere 3

16:00 – Qualifiche

Domenica 18 maggio

15:00 – Gara F1

Orari TV8

Per la prima volta nel 2025, anche TV8 proporrà in diretta e in chiaro sia le qualifiche che la gara, offrendo così a un pubblico ancora più ampio la possibilità di seguire l’evento senza bisogno di abbonamenti.

Come si presentano piloti e team

Max Verstappen arriva a Imola come il grande favorito: il tre volte campione del mondo ha infatti trionfato nelle ultime tre edizioni del Gran Premio emiliano-romagnolo. La sua Red Bull sembra cucita addosso al tracciato dedicato a Enzo e Dino Ferrari, dove la precisione in qualifica può fare la differenza. Proprio in qualifica, l’olandese ha dimostrato una forma straordinaria, centrando la pole sia a Gedda che a Miami, un segnale chiaro per i rivali.

Per la Ferrari si tratta di un appuntamento dal peso emotivo e sportivo rilevante. Correre a Imola significa giocare in casa, ma le aspettative sono miste. La SF-25 ha mostrato limiti evidenti su alcuni tracciati, ma secondo il team principal Frederic Vasseur, il circuito romagnolo potrebbe adattarsi meglio alla monoposto, soprattutto nella gestione dei cordoli. Il pubblico si aspetta un segnale forte dal Cavallino, e anche un piazzamento competitivo potrebbe riaccendere entusiasmo e fiducia nel progetto.

Come vedere il GP di Miami dall'estero

