Frodi crittografiche tramite un falso account Instagram

Jason Sallman, un appassionato di criptovalute, ha rivelato una nuova frode crittografica che viaggia su Instagram e di cui ha recentemente avuto un’esperienza di prima mano: dopo aver cercato il suo nome sul popolare social network, ha trovato dozzine di account falsi che usano il suo nome per truffe crittografiche.

Secondo le sue stime, Sallman dice che ci sono stati più di 500 account che si fingono lui negli ultimi anni. Ad un certo punto ben 25 erano attivi contemporaneamente. Cercare questi account e segnalarli a Instagram ha finito per essere un lavoro a tempo pieno per lui. Ha detto che c’è una piccola funzione all’interno di Instagram in cui è possibile segnalare un account.

A volte, la piattaforma risponde entro poche ore, mentre a volte potrebbero essere necessari giorni. Ci sono stati anche casi in cui non ha risposto affatto, e così questi impostori hanno finito per ottenere un pass gratuito, nonostante abbiano rubato le foto e l’identità di Sallman.

Photo credit - depositphotos.com

L’appassionato di criptovalute si è anche lamentato del fatto che gli impostori a volte inventano le proprie didascalie per le foto che gli hanno rubato, anche quelle che includono la sua famiglia.

La parte peggiore, tuttavia, è che stanno usando questi account per interagire con altri utenti di Instagram, fingendo di essere lui e tentando attivamente di ingannarli e spingere falsi schemi di cripto-investimento. Questo non è un incidente isolato, poiché molti altri hanno sperimentato lo stesso problema. Sfortunatamente, per il momento, non sembra esserci alcuna soluzione a questo problema, e il meglio che chiunque può fare è cercare di essere il più attento possibile quando si interagisce online, soprattutto se si tratta di offerte crittografiche insolite.