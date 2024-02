Genitori ingannati da immagini IA, chiamano la polizia per denunciare la festa deludente

Lo scorso sabato, gli organizzatori hanno chiuso il "Willy's Chocolate Experience" di Glasgow dopo le lamentele dei clienti riguardo alla discrepanza tra l'evento non ufficiale ispirato a Wonka e le immagini generiche mostrate sul sito ufficiale.

Stuart Sinclair, su Facebook, ha commentato l'evento come un "disastro assoluto", dopo aver pagato 35 sterline a biglietto per sé e i suoi figli. Ha descritto la delusione di vedere una fila di persone lamentarsi dopo appena due minuti dall'entrata, ricevendo in cambio solo poche caramelle gommose.

Il sito web di Willy's Chocolate Experience presenta cinque immagini generate da intelligenza artificiale (probabilmente create con DALL-E 3 di OpenAI) che evocano un mondo fantastico pieno di caramelle ispirato all'universo di Willy Wonka e al recente film di Wonka. Ma, nella realtà, Sinclair si è trovato in un luogo quasi vuoto con poche decorazioni deludenti e un piccolo castello gonfiabile. In una foto condivisa da lui, infatti, si vede un unico orsetto gommoso giallo e una caramella su un pavimento di cemento nudo.

La tecnologia di sintesi delle immagini come DALL-E 3 consente a chiunque di creare immagini basate su una descrizione testuale, il che ha portato a immagini facili da creare che sembrano foto reali o illustrazioni professionali a prima vista, anche se spesso i dettagli sono errati o mancanti. Ad esempio, nelle immagini sul sito web di Willy, gli organizzatori non hanno nemmeno pensato di correggere o rimuovere parole generate da IA con errori di ortografia, che sono un segno distintivo di alcuni generatori di immagini AI.

L'evento, organizzato da "House of Illuminati" presso il Box Hub Warehouse di Glasgow, avrebbe dovuto svolgersi durante il fine settimana, ma è stato cancellato la sera stessa dopo le lamentele dei partecipanti e l'intervento della polizia, con un portavoce dell'azienda che ha dichiarato di comprendere la delusione di coloro che avevano acquistato il biglietto.

Questo episodio, insieme ad altri casi di pubblicità ingannevole, evidenzia le nuove opportunità che l'intelligenza artificiale generativa offre per creare immagini convincenti che potrebbero non rispecchiare la realtà.