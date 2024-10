Hai un gatto? Allora potresti vincere un paio di cuffie Sony! Scopri come!

Per tutti i possessori di gatti, Felix offre un’opportunità unica e imperdibile. Partecipando al concorso gratuito "La vera star di casa" attivo fino al 2 dicembre 2024, potreste essere tra i fortunati vincitori di uno dei fantastici premi in palio, tra cui cuffie Sony WH-CH720N e gift card Wonderbox. Questa iniziativa celebra il protagonismo naturale dei gatti, rendendo omaggio al vostro fedele amico a quattro zampe.

Concorso Felix “La vera star di casa”, come partecipare

Partecipare al concorso è estremamente semplice e accessibile a tutti. Per entrare in gioco, è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Felix, registrarsi o effettuare il login e caricare una foto del proprio gatto. Potete personalizzare l’immagine scegliendo una delle cornici tematiche, come "Star del divano" o "Star delle scatole", e poi caricare il tutto. Con queste semplici azioni, avrete la possibilità di partecipare all'instant win per scoprire subito se avete vinto una delle 199 cuffie Sony in palio, del valore di 119€.

Se caricate almeno due foto con diverse cornici, avrete accesso all'estrazione finale che mette in palio quattro gift card Wonderbox da 500€, valide per oltre 100.000 esperienze in Italia e in Europa, come weekend indimenticabili, cene gourmet e attività benessere.

L’estrazione finale avverrà entro il 10 gennaio 2025, e per maggiori dettagli e il regolamento completo è possibile consultare le informazioni disponibili sul sito ufficiale di Felix. Non perdete questa occasione unica di celebrare il vostro gatto e vincere favolosi premi. Scattate subito una foto, caricatela e fate partecipare la vostra star a quattro zampe!

