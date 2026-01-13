Il momento che milioni di appassionati di cinema e serie TV stavano aspettando è arrivato. Da oggi, 13 gennaio, HBO Max è ufficialmente disponibile in Italia come canale all'interno di Amazon Prime Video. Questa integrazione segna una svolta epocale per il panorama dell'intrattenimento domestico nel nostro paese, portando il catalogo di contenuti premium più premiato al mondo direttamente nelle case degli italiani.

Perché HBO Max su Prime Video è la scelta definitiva

Mentre il mercato dello streaming diventa sempre più frammentato, HBO Max si distingue puntando tutto sulla qualità assoluta. Non si tratta solo di quantità, ma di storie eccezionali capaci di dominare le conversazioni culturali per mesi.

L'integrazione come "Channel" di Prime Video offre una comodità senza precedenti:

Nessuna app aggiuntiva : non c’è bisogno di scaricare nuove applicazioni o gestire password extra.

: non c’è bisogno di scaricare nuove applicazioni o gestire password extra. Gestione centralizzata : il catalogo HBO Max si aggiunge semplicemente al tuo abbonamento Prime Video esistente, con la stessa interfaccia intuitiva che già conosci.

: il catalogo HBO Max si aggiunge semplicemente al tuo abbonamento Prime Video esistente, con la stessa interfaccia intuitiva che già conosci. Flessibilità di prezzo: sono disponibili due piani per adattarsi a ogni esigenza: 5,99 euro al mese (con pubblicità) oppure 11,99 euro al mese per l’esperienza completa senza interruzioni.

Cosa si potrà guardare su HBO Max?

Da oggi avrete accesso immediato a pilastri della televisione moderna come "Il Trono di Spade", la serie che ha riscritto le regole del fantasy epico. A questa si affiancano fenomeni culturali recenti come "The Last of Us", acclamato come uno dei migliori adattamenti videoludici di sempre, e l’estetica travolgente di "Euphoria". Ma il 2026 promette di essere un anno ancora più ricco:

18 Gennaio : debutta "A Knight of the Seven Kingdoms", il nuovo attesissimo capitolo nell'universo di Westeros.

: debutta "A Knight of the Seven Kingdoms", il nuovo attesissimo capitolo nell'universo di Westeros. Primo trimestre : arriva la seconda stagione del medical drama "The Pitt".

: arriva la seconda stagione del medical drama "The Pitt". Secondo trimestre: sarà il periodo dei grandi ritorni con le terze stagioni di "House of the Dragon" e "Euphoria".

sarà il periodo dei grandi ritorni con le terze stagioni di "House of the Dragon" e "Euphoria". Terzo trimestre: spazio alla commedia e alla nostalgia con "Stuart fails to save the universe", l'originale spin-off di The Big Bang Theory

Per le famiglie, l’offerta include la collezione completa di "Harry Potter" e l'intramontabile simpatia di "Friends", rendendo HBO Max la destinazione perfetta per ogni generazione.

L'arrivo di HBO Max trasforma Prime Video nel polo d'attrazione principale per chi cerca intrattenimento di alto livello. Iscriversi oggi a Prime Video non significa solo accedere a questo nuovo, immenso catalogo, ma anche godere di tutti i vantaggi dell'ecosistema Amazon: spedizioni rapide, musica, libri e, naturalmente, una selezione di film e serie originali già inclusi. Con le serate invernali ancora lunghe, non c'è modo migliore per iniziare il 2026 che trasformare il proprio salotto in una sala cinematografica d’eccellenza. Insomma, non perdere l'occasione e attiva oggi stesso il canale HBO Max su Prime Video!

