I derivati indicano che bitcoin ha trovato il suo minimo

Le criptovalute cercano di riprendersi dopo il forte ribasso causato dal sostegno cinese allo yuan digitale e dalla questione dell’impatto ambientale dei bitcoin. Il valore di bitcoin minimo si è attestato sui 30.000 $. Anche se impossibile da prevedere nel tempo, pare che un indicatore finanziario avesse previsto correttamente l’entità di tale minimo. Di cosa stiamo parlando?

Ph. Marco Verch

Conosciuto come base o media mobile, tale indicatore è uno strumento utilizzato per l’analisi di serie storiche. In particolare, le medie mobili vengono ampiamente utilizzate nell’analisi tecnica. L’indicatore rappresenta matematicamente la differenza relativa tra il prezzo dei contratti future e del mercato spot su base annua. Tra i titoli sottoposti a questi parametri i più noti sono i famigerati derivati: è grazie alla media mobile che è stato possibile ricostruire in che modo la crisi statunitense dei mutui subprime del 2007 si sia estesa anche ad altre aree – in particolare l’Europa.

Gli asset nel mercato dei future vengono scambiati o in sconto o in sovrapprezzo. Quando il prezzo spot di un asset è superiore a quello dei suoi future, tale contesto è definito “backwardation”. Quando il prezzo spot è inferiore a quello dei future, è invece in stato di “contango”. I mercati dei future sui bitcoin, confermando le analisi di alcuni esperti di fronte al trasferimento di capitali da criptovalute a oro, nell’ultimo anno fluttuano costantemente tra backwardation e contango. Una situazione estrema di contango indica un massimo in un bull market – definizione che potrebbe ancora adattarsi al mercato dei bitcoin. Al contrario, una backwardation estrema aiuta a individuare potenziali minimi in un bear market.

Ph. Marco Verch

Ben Lilly, economista esperto in criptovalute presso JarvisLab, è ricorso alla media mobile per pronosticare il futuro dei bitcoin. Sul suo blog, l’analista afferma che: “[…] Abbiamo due punti di prezzo di interesse a $42.000/40.000 e $33.000. […] c’è una certa volatilità potenziale davanti a noi“. Nel frattempo le whale del settore continuano a ingrossarsi e sempre più aziende, come Paypal, supporteranno le operazioni in criptovalute.