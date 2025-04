I nuovi Bespoke AI Samsung ti danno di più: forno o microonde in regalo e un coupon da 150€

I nuovi Bespoke AI di Samsung vi offrono molto più di una semplice innovazione tecnologica: grazie alla nuova promozione, avete la possibilità di ricevere in regalo un forno o un microonde e di ottenere un coupon di 150€. Per usufruire dell'offerta, vi basterà applicare il codice "TOMSHW4U" al momento dell'acquisto, garantendovi così uno sconto immediato sui nuovi elettrodomestici Bespoke AI. La promozione è valida fino al 14 aprile e per ricevere l'omaggio sarà necessario registrare l'acquisto sul portale Samsung Members.

Nuovi Bespoke AI di Samsung, chi dovrebbe acquistarli?

I prodotti inclusi in questa offerta sono i nuovissimi frigoriferi e lavatrici della gamma Bespoke AI, elettrodomestici pensati per rendere la gestione domestica ancora più semplice ed efficiente. Un esempio è la lavatrice Samsung WF90F09C4SU3, un modello all'avanguardia che consente di risparmiare fino al 55% in più rispetto alla già eccellente classe energetica A. Grazie alla tecnologia avanzata, questa lavatrice ottimizza i consumi e garantisce prestazioni elevate senza sprechi, riducendo l'impatto ambientale e abbattendo i costi delle bollette. Inoltre, il suo design elegante e innovativo la rende perfetta per qualsiasi ambiente domestico, adattandosi con armonia a ogni stile d'arredo.

Una delle caratteristiche più rivoluzionarie di questa lavatrice è il display LCD touchscreen da 7", che offre un pannello di controllo intuitivo. Questa interfaccia non solo permette di personalizzare le funzioni di lavaggio, ma suggerisce anche i cicli più adatti in base alle vostre abitudini e necessità stagionali, migliorando l’efficienza e la qualità del lavaggio. Inoltre, alla fine di ogni ciclo, il sistema fornisce un riepilogo dettagliato con informazioni utili e statistiche sui consumi, aiutandovi a monitorare e ottimizzare l'uso dell'elettrodomestico. Grazie a queste funzionalità, avrete sempre sotto controllo il consumo energetico e potrete adattare le impostazioni per ottenere il massimo risparmio senza compromettere i risultati di lavaggio.

Ciò che rende ancora più sorprendente la nuova lavatrice Samsung è la sua capacità di connettersi al Play Store e persino di ricevere telefonate, trasformandola di fatto in uno smartphone integrato direttamente nella vostra lavanderia! Questa innovazione non solo migliora l’esperienza utente, ma porta la gestione domestica a un livello completamente nuovo. Immaginate di poter gestire il bucato mentre controllate le notifiche o rispondete a una chiamata, tutto dalla lavatrice stessa.

