Il Black Friday di FlexiSpot conviene per chi si sbriga: sconti fino al 50% su scrivanie e sedie ergonomiche!

Se siete alla ricerca di soluzioni ergonomiche di alta qualità per il vostro ufficio a casa, questa offerta del Black Friday FlexiSpot rappresenta un'occasione imperdibile. L'azienda propone infatti sconti fino al 50% su tutta la gamma di prodotti, come ad esempio per la scrivania regolabile E7 Pro, disponibile a partire da soli 299,99€ invece di 599,99€.

Black Friday Flexispot, chi dovrebbe approfittarne?

L'offerta del Black Friday di FlexiSpot permette di accedere a sedie e scrivanie ergonomiche a una frazione del loro prezzo, con una promozione particolare. Nello specifico, sfruttando subito i coupon che potete vedere in pagina avrete accesso a degli sconti ancora più bassi rispetto a quelli del Black Friday, con i prezzi che infatti risulteranno più alti.

Va sottolineato che il tutto non si limita alle scrivanie: la sedia ergonomica BS8 Pro è disponibile a partire da 279,99€, con uno sconto di 160€. Realizzata con materiali traspiranti e dotata di supporto lombare regolabile, garantisce il massimo comfort anche nelle giornate lavorative più intense. Il sistema di regolazione multidirezionale permette di personalizzare completamente la postura.

La promozione include anche interessanti bundle che combinano diversi prodotti per un risparmio ancora maggiore. Da segnalare inoltre la possibilità di reso gratuito entro 60 giorni e una garanzia estesa fino a 20 anni su determinati prodotti, a testimonianza della qualità costruttiva superiore.

Con prezzi ridotti in anticipato rispetto al Black Friday, FlexiSpot rappresenta un'occasione unica per investire nel proprio benessere lavorativo. La combinazione di materiali premium, tecnologie all'avanguardia e prezzi fortemente scontati rende questi prodotti un investimento intelligente per migliorare la qualità della vita lavorativa!

