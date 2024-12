Il coupon da 100€ rende questo robot aspirapolvere un AFFARE!

Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere di ultima generazione che possa davvero fare la differenza nella pulizia della vostra casa, questa offerta su Amazon potrebbe interessarvi. Il Roborock Qrevo S è ora disponibile a 599,99€, con un risparmio di 100€ e un ulteriore sconto di 100€ grazie al coupon applicabile direttamente sulla pagina prodotto. Un'occasione imperdibile per portare a casa uno dei robot più avanzati sul mercato.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 100€ durante il checkout

Robot aspirapolvere Roborock Qrevo S, chi dovrebbe acquistarlo?

Il dispositivo rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un sistema di pulizia domestica completamente automatizzato. Con una potenza di aspirazione di 7000Pa e un sistema di doppio mop rotante, questo robot è particolarmente indicato per abitazioni con pavimenti misti e per famiglie con animali domestici. La sua capacità di sollevare automaticamente i mop quando rileva i tappeti lo rende estremamente versatile.

La vera rivoluzione sta nella stazione di autopulizia all-in-one. Il sistema non si limita a ricaricare il robot, ma svuota automaticamente il contenitore della polvere, pulisce i mop e ricarica il serbatoio dell'acqua. Questa caratteristica rende il Qrevo S praticamente autonomo per settimane, richiedendo un intervento minimo da parte dell'utente. Il controllo tramite app permette di programmare le pulizie e personalizzare ogni aspetto del funzionamento, dalla potenza di aspirazione alla quantità d'acqua utilizzata.

La tecnologia di mappatura LiDAR garantisce una navigazione precisa in ogni ambiente, mentre i sensori avanzati prevengono cadute e urti. Il robot può memorizzare fino a quattro mappe diverse, ideale per case su più piani o con zone separate. La batteria ad alta capacità assicura un'autonomia fino a 180 minuti, sufficiente per pulire abitazioni di grandi dimensioni in un'unica sessione.

Attualmente disponibile a 599,99€ applicando il coupon in pagina, il Roborock Qrevo S rappresenta un investimento significativo per chi desidera automatizzare completamente le pulizie domestiche. La combinazione di tecnologie all'avanguardia, sistema di autopulizia e potenza di aspirazione superiore lo rende una scelta eccellente per mantenere la casa sempre pulita con il minimo sforzo.

