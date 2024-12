Il suono perfetto e senza disturbi esiste, e per fortuna i Pixel Buds Pro oggi sono in SUPER SCONTO!

Se siete alla ricerca di auricolari wireless premium che offrano un'esperienza d'ascolto superiore, questa offerta di Unieuro potrebbe fare al caso vostro. I Google Pixel Buds Pro sono ora disponibili a soli 99,99€, con uno sconto del 57% rispetto al prezzo consigliato di 229,90€. Un'occasione imperdibile per portarsi a casa degli auricolari che rappresentano quanto di meglio Google abbia mai prodotto in ambito audio, con caratteristiche tecniche di assoluto livello e un'integrazione perfetta con l'ecosistema Android.

Auricolari Google Pixel Buds Pro, chi dovrebbe acquistarli?

Questi auricolari wireless rappresentano la scelta ideale per chi cerca un'alternativa premium agli AirPods Pro nel mondo Android, ma anche per chiunque desideri un'esperienza audio superiore unita a funzionalità avanzate. Con driver dinamici da 11mm e una cancellazione attiva del rumore di ultima generazione, i Pixel Buds Pro offrono un suono ricco e dettagliato in qualsiasi situazione. La modalità trasparenza permette di restare consapevoli dell'ambiente circostante quando necessario, mentre i tre microfoni per auricolare garantiscono chiamate cristalline anche in ambienti rumorosi grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore dedicata.

L'autonomia è un altro punto di forza di questi auricolari, che garantiscono fino a 11 ore di ascolto continuo senza ANC e ben 31 ore utilizzando la custodia di ricarica. La certificazione IPX4 li rende resistenti al sudore e agli schizzi d'acqua, perfetti quindi per l'utilizzo in palestra o durante le attività all'aperto. Il sistema di controllo touch permette di gestire facilmente riproduzione, chiamate e volume, mentre l'integrazione con l'Assistente Google offre funzionalità esclusive come la traduzione in tempo reale e il controllo vocale.

La qualità costruttiva è eccellente, con materiali premium e una custodia compatta che supporta la ricarica wireless. L'app dedicata offre numerose possibilità di personalizzazione, inclusa l'equalizzazione del suono e il monitoraggio del volume per preservare la salute dell'udito. Il Bluetooth 5.0 garantisce una connessione stabile e a bassa latenza, ideale per gaming e contenuti multimediali.

A 99,99€, i Google Pixel Buds Pro rappresentano un'opportunità eccezionale per chi cerca auricolari wireless di alta qualità. La combinazione di audio premium, cancellazione del rumore avanzata e funzionalità esclusive li rende un acquisto consigliato sia per gli utenti Android che per chi desidera un'alternativa di qualità agli AirPods Pro, ora a un prezzo mai visto prima.

