JBL e Harman Kardon: nuovi dispositivi audio di ultima generazione

L'evoluzione dell'audio personale e domestico sta raggiungendo nuove vette grazie all'ultima generazione di dispositivi presentati da JBL e Harman Kardon. I due marchi storici dell'audio hanno rinnovato completamente le loro linee di prodotti puntando su tre elementi fondamentali: portabilità estrema per gli speaker esterni, immersività totale per l'esperienza domestica e intelligenza artificiale applicata all'ottimizzazione del suono. Questa strategia risponde alle esigenze di un pubblico sempre più esigente, che richiede qualità sonora impeccabile in ogni contesto, dalla festa in spiaggia all'home cinema, passando per l'ascolto in cuffia durante i viaggi.

La portabilità è diventata una caratteristica imprescindibile per gli speaker contemporanei, come dimostra il rinnovato JBL Flip 7. Riprogettato completamente, questo diffusore compatto introduce un sistema di trasporto versatile con cinturino e moschettone intercambiabili, permettendo di agganciarlo ovunque. La certificazione IP68 lo rende completamente impermeabile e resistente alla polvere, mentre l'autonomia estesa fino a 16 ore garantisce intere giornate di musica senza interruzioni.

Il JBL Charge 6 rappresenta invece l'evoluzione dello speaker portatile di fascia superiore. La nuova maniglia flessibile può trasformarsi in cinturino da polso, mentre l'autonomia sale a ben 28 ore grazie alla funzione Playtime Boost. Un aspetto particolarmente interessante è la presenza di un powerbank USB-C integrato, che permette di ricaricare lo smartphone durante l'ascolto, caratteristica che lo rende perfetto per lunghe escursioni.

Per chi cerca potenza senza compromessi, il PartyBox 520 si presenta come lo speaker a batteria più potente mai realizzato da JBL. Con un design resistente agli schizzi IPX4, manico telescopico e ruote rinforzate, è progettato per grandi eventi all'aperto. La batteria sostituibile e la ricarica rapida assicurano che la festa non si fermi mai.

L'intelligenza artificiale al servizio dell'esperienza d'ascolto

La vera rivoluzione di questa generazione di prodotti risiede nell'implementazione di algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare la qualità sonora. La tecnologia AI Sound Boost, presente in quasi tutti i nuovi modelli JBL, analizza il segnale musicale in tempo reale, adattando le prestazioni dei driver per garantire la massima fedeltà e potenza senza distorsioni, anche a volumi elevati.

Le cuffie over-ear JBL Tour ONE M3 portano questa filosofia all'estremo, con un sistema di cancellazione del rumore adattivo (True Adaptive Noise Cancelling 2.0) che si regola continuamente in base all'ambiente circostante. La tecnologia Personi-Fi 3.0 crea invece un profilo d'ascolto personalizzato, mentre JBL Spatial 360 con head tracking offre un'esperienza sonora tridimensionale che segue i movimenti della testa.

Anche le nuove soundbar della serie MK2 sfruttano l'intelligenza artificiale con le tecnologie PureVoice 2.0 e SmartDetails, che migliorano la nitidezza dei dialoghi e l'accuratezza dei dettagli sonori, rendendo l'esperienza cinematografica domestica più coinvolgente.

La rivoluzione dell'home entertainment

Nel segmento delle soundbar, JBL ha completamente riprogettato i suoi modelli di punta. La BAR 800MK2 offre un'esperienza surround a 7.1 canali con altoparlanti posteriori rimovibili, mentre la BAR 1000MK2 eleva l'esperienza a 7.1.4 canali con True Dolby Atmos e DTS:X. Particolarmente interessante è l'evoluzione del modello top di gamma BAR 1300MK2, dotato di un subwoofer rivoluzionario con due driver da 8" in configurazione di "cancellazione di forza" e una potenza complessiva di 2470 watt distribuiti su 29 canali audio.

Harman Kardon punta invece sulla modularità con la nuova linea Enchant, che permette di costruire gradualmente un sistema surround completo. Le soundbar Enchant 1100 ed Enchant 900, rispettivamente con 11 e 9 driver, possono essere abbinate agli speaker Enchant e al subwoofer Enchant Sub per creare un sistema espandibile fino a 7.1.4 canali. La tecnologia MultiBeam™ e la compatibilità con Dolby Atmos® garantiscono un'esperienza audio tridimensionale, mentre la funzione PureVoice assicura dialoghi sempre cristallini.

Un altro aspetto fondamentale è la connettività avanzata: tutti i nuovi modelli supportano le più recenti tecnologie di streaming wireless, tra cui Bluetooth 5.4, AirPlay 2, Google Cast, Roon Ready e vari servizi di streaming musicale come Spotify Connect e Tidal Connect. La presenza di hub HDMI nelle soundbar di fascia alta espande ulteriormente le possibilità di collegamento.