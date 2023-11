La Smart TV "quadro" di Samsung non è mai costata così poco! (-120€)

Scoprite l'offerta speciale di Amazon per il Cyber Monday sulla Samsung QE50LS03BGUXZT The Frame da 50" con Display Matte, Art Mode, Dolby Atmos e OTS Lite, è in offerta per chiudere in bellezza il Black Friday. Il prezzo originale era di 680,00€, ma ora è in offerta a soli 559,00€! Ciò significa che risparmierete il 18% sul prezzo originale.

Samsung QE50LS03BGUXZT The Frame, chi dovrebbe acquistarla?

Questo prodotto è l'ideale per chi desidera far convergere eleganza, tecnologia e arte nella propria casa. La Samsung The Frame va oltre l'esperienza di visione standard, trasformando lo schermo in una vera e propria opera d'arte, quando non è in uso. È quindi perfetta per gli amanti dell'estetica e della multifunzionalità. Il prezzo scontato, poi, la rende un'opportunità da non farvi scappare, se siete appassionati di film e serie TV, grazie alla risoluzione 4K e all'audio Dolby Atmos. Inoltre, con l'assistente Bixby e la compatibilità con Alexa e Google Assistant, è un ottimo acquisto per chi desidera una TV che si integri perfettamente con gli altri dispositivi smart della casa.

Il design sottile e raffinato gli consente di ospitare le opere d’arte più famose quando non è in uso, trasformando la vostra casa in un museo. È dotato di un display matte anti-abbagliamento e anti-impronte, simile ad una vera tela. Il suono tridimensionale è garantito da altoparlanti speciali che vi faranno sentire al centro dell'azione. Inoltre, grazie al processore Quantum 4K, ogni contenuto sarà riprodotto alla massima risoluzione grazie all'upscaling, indipendentemente dalla risoluzione originale.

Per concludere, la Samsung The Frame è una TV QLED 4K da 50" unica nel suo genere, attualmente in offerta a soli 559,00€, rispetto al prezzo originale di 680,00€. Si distingue per il suo design elegante, il display intuito e la capacità di trasformarsi in un quadro quando non in uso. Grazie alla sua eccellente qualità video e audio, alla sua facilità d'uso e al suo aspetto estetico, è un investimento di indubbio valore per la vpostra casa.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi consigliamo però di fare i vostri acquisti il prima possibile, per evitare che l'offerta termini.

