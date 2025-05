Addio briciole e polvere: Rowenta X-PERT 7.60 e pulisce tutta la casa in un attimo (-20%)

Se cercate un aspirapolvere che sia potente, leggero e capace di semplificarti davvero la vita, la risposta è Rowenta X-PERT 7.60. Questo modello cordless è pensato per chi vuole pulire casa senza fatica, arrivando in ogni angolo grazie alla spazzola motorizzata con LED, al tubo flessibile e al design ergonomico. La batteria removibile da 45 minuti di autonomia ti consente di completare le pulizie in un’unica passata, senza interruzioni e senza cavi d’intralcio. Passa agilmente da pavimenti duri a tappeti, dal soggiorno al soffitto, grazie agli accessori inclusi per ogni esigenza. E se tutto questo non bastasse, è in promozione a un prezzo imperdibile: il momento perfetto per fare l’upgrade alle pulizie smart è adesso. Rowenta X-PERT 7.60 è in offerta su Amazon a soli 111€ invece di 139€, con uno sconto del 20%!

Vedi offerta su Amazon

Rowenta X-PERT 7.60, perfetta per le pulizie di primavera!

Rowenta X-PERT 7.60 è particolarmente consigliato a chi cerca un'alleato per le pulizie quotidiane senza il peso e l'ingombro dei modelli tradizionali. Con i suoi soli 1,2 kg in modalità aspirabriciole e 2 kg come aspirapolvere completo, risponde perfettamente alle esigenze di anziani, persone con problemi articolari o semplicemente chiunque desideri una pulizia senza sforzo. La potenza di 140W e l'autonomia fino a 45 minuti vi permetteranno di pulire un'abitazione di medie dimensioni senza interruzioni, mentre le luci LED della spazzola motorizzata vi cattureranno anche la polvere nascosta in angoli bui.

Questo aspirapolvere senza fili rappresenta inoltre la scelta ideale per chi ha una casa con diverse superfici da pulire. La spazzola con setole in nylon si adatta efficacemente a pavimenti duri, tappeti e moquette, eliminando la necessità di possedere più elettrodomestici specifici.

In offerta a soli 111€ invece di 139€, il Rowenta X-PERT 7.60 rappresenta un investimento intelligente per la pulizia domestica. La combinazione di potenza, leggerezza e autonomia estesa vi permetterà di mantenere la casa impeccabile con il minimo sforzo, mentre la garanzia di riparabilità per 15 anni assicura un prodotto duraturo nel tempo. Un acquisto consigliato per chi cerca praticità ed efficienza.